Theatr na nÓg yn addasu yn sgil cyfyngiadau Covid

Am y tro cyntaf ers ei ffurfio 30 mlynedd yn ôl, mae cwmni Theatr na nÓg yn cyflwyno drama radio.

Bydd perfformiadau Cymraeg a Saesneg o'r ddrama, sydd yn amlygu materion mewnfudo ac integreiddio ar gael i ysgolion rhwng 21 Medi a 30 Tachwedd.

Mae'r ddrama wedi ei seilio ar stori wir teulu o Eidalwyr oedd yn byw yn ne Cymru adeg yr Ail Ryfel Byd. Mae'n adrodd stori merch ifanc o'r enw Lina a welodd ei thad yn cael ei arestio yn eu caffi a'i gymryd ar fwrdd yr Arandora Star oedd ar ei ffordd i wersyll garchar yng Nghanada.

Fe gafodd y llong ei chamgymryd am long rhyfel a'i saethu gan dorpido a lladd 446 o Eidalwyr 80 mlynedd yn ôl i eleni.

'Cefnogi gweithwyr llawrydd'

"Mae 'di bod yn her eitha anodd achos am flynydde ni 'di bod yn neud theatr byw." meddai, "ond roedd gyda ni silffoedd a silffoedd o ddramâu a roedden ni yn meddwl pa ffordd arall allen ni gael y gwaith yma allan i'n cynulleidfaoedd ni.