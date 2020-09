Ymddeoliad i'r ffotograffydd cyntaf yn Aberfan

Roedd rhieni wedi bod yn cwyno bod eu plant yn gorfod croesi "môr o slyri" oedd yn llifo o'r domen uwchlaw'r pentref ar y ffordd i'r ysgol.

Roedd Miss Jennings, y brifathrawes y bu'n ei holi, yn un o'r 144 fu farw.

I Mr Husson, sy'n ymddeol fel ffotograffydd a newyddiadurwr yn 76 oed, mae atgofion am Aberfan yn boenus o hyd.

"Wrth i mi yrru tuag at Aberfan fe wnes i sylweddol bod rhywbeth mwy na llun tudalen flaen oherwydd faint o ambiwlansys oedd yn dod allan o Aberfan, a faint o gerbydau'r gwasanaethau brys oedd yn mynd i mewn."

Wedi dyddiau o law trwm, roedd tunelli o wastraff, pridd a slyri wedi taro'r ysgol am 09:15, ychydig wedi'r cynulliad boreol.

"Wedi i'r prif weinidog adael dywedodd fy ngolygydd wrthyf i fynd adre a gorffwys. Es i adre, ond o'n i'n methu cysgu ac fe wnes i godi am tua 06:30 a dychwelyd i Aberfan.