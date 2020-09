Cerddwr yn marw wedi gwrthdrawiad lori yn Abertawe

Image copyright Google Image caption Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ger archfarchnad Tesco ar Stryd Wellington

Mae cerddwr wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad gyda lori nos Lun yn Abertawe.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad tua 20:05 ar Stryd Wellington ger archfarchnad Tesco.

Cafodd y cerddwr - dyn lleol 56 oed - ei gludo i Ysbyty Treforys ond bu farw o'i anafiadau.

Mae swyddogion heddlu arbenigol yn rhoi cymorth i'w deulu.

Mae Heddlu De Cymru'n apelio am wybodaeth neu luniau gan unrhyw un all fod wedi gweld y cerddwr neu'r lori yn y cyfnod hyd at y gwrthdrawiad.