'Anhygoel' - ymateb cefnder Neco i'r gôl

Dyw Dafydd Evans o Borthmadog ddim yn gallu coelio'r hyn ddigwyddodd yn ystod gêm bêl-droed Cymru brynhawn dydd Sul.

Roedd gweld ei gefnder yn dod ar y cae fel eilydd ac yn cipio'r fuddugoliaeth yn erbyn Bwlgaria i Gymru yn "unbelievable" meddai.

"O'n i methu coelio'r peth a deud y gwir wrthoch chdi. Mae o yn un peth gwatshiad o'n chwarae i Lerpwl, mae'n beth hollol wahanol gweld o'n sgorio i Gymru," meddai wrth raglen Post Cyntaf.

Fe beniodd Neco Williams o Wrecsam y bêl i gefn y rhwyd a hynny yn eiliadau olaf y gêm yng Nghynghrair y Cenhedloedd. Dyma ei ail ymddangosiad i'r tîm cenedlaethol.

Mae Dafydd Evans wedi hen arfer gweld ei gefnder 19 oed, sy'n chwarae gyda Lerpwl, ar y cae pêl-droed.

'Pawb yn sgrechian dros y lle'

"Dwi 'di bod yn gwatshiad o dros y blynyddoedd a bob tro mae o'n mynd ymlaen a bob tro mae 'na chance iddo fo sgorio de."

Gyda rhieni a theulu Neco Williams yn Wrecsam oedd Dafydd Evans pan wnaeth o sgorio'r gôl. Mae'n dweud fod yr ymateb wedi bod yn wallgof.

"Odd o jest yn nuts, absolutely nuts, pawb yn sgrechian dros y lle a bob dim. Unreal o deimlad."

Ac mae'n dweud nad ydy o yn gallu dweud mewn geiriau pa mor falch mae o o Neco.

"O watshiad o yn yr under-9s pan oedd o'n hogyn bach i watshiad o yn cael ei gôl gyntaf i Gymru, mae o jest yn unbelivable a gobeithio geith o lot mwy hefyd!"

Lloegr yw gwrthwynebwyr nesaf Cymru mewn gêm gyfeillgar ac mae gan Dafydd Evans un dymuniad ar gyfer honno- y bydd ei gefnder yn cael dechrau'r gêm y tro hwn.