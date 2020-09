Symud gweddillion trên disel wedi tân Llangennech

Image caption Gweithwyr Network Rail wrth safle'r ddamwain ddydd Mercher

Mae'r gwaith wedi dechrau o godi gweddillion trên aeth oddi ar y cledrau yn Sir Gâr wrth gludo hyd at 750 tunnell o ddisel.

Bu'n rhaid i hyd at 300 o bobl leol adael eu cartrefi nos Fercher diwethaf yn dilyn y ddamwain ger Llangennech.

Mae disgwyl i'r gwaith glirio gymryd hyd at dri diwrnod, gyda phob un o'r wageni gwag yn pwyso hyd at 30 tunnell.

Image caption Mae pob un o'r wageni gwag yn pwyso hyd at 30 tunnell

Roedd gweithwyr Network Rail ar y safle ddydd Mercher gan ddefnyddio craen sydd â'r gallu i gludo 125 o dunelli.

Roedd y trên yn cludo cargo o danwydd disel modur ag olew nwy o Aberdaugleddau i Theale yng ngorllewin Sir Berkshire pan ddaeth oddi ar y rheilffordd.

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i asesu'r difrod amgylcheddol i'r ardal.

Image caption Mae cyfarpar arbennig wedi ei osod yn ardal Llangennech er mwyn rhwystro'r disel rhag gwasgaru yn y dŵr

Image copyright Archie Brown Image caption Bu'n rhaid i drigolion ardal Llangennech adael eu cartrefi am gyfnod

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am tua 23:20 ar 26 Awst.

Pan ddaeth y rhybudd gwreiddiol cafodd 14 pwmp, a thendr ewynnu (foam tender) eu hanfon i'r safle.