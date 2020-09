Ateb y Galw: Y cyflwynydd Lois Cernyw

Image copyright Lois Cernyw

Y cyflwynydd Lois Cernyw sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma ar ôl iddi gael ei henwebu gan Dafydd Rhys Evans yr wythnos diwethaf.

Mae Lois yn wyneb cyfarwydd i lawer, fel un o gyn-gyflwynwyr Stwnsh, y rhaglen i blant ar S4C.

Ond mae ei llais hi hefyd yn gyfarwydd iawn - yn enwedig i drigolion gogledd Cymru - gan ei bod hi'n un o gyflwynwyr yr orsaf radio Heart bob prynhawn.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Erbyn hyn dwi ddim yn siŵr beth sydd yn atgof neu os dwi wedi clywed y stori lot o weithia gan Nain Sir Fôn a mae wedi troi mewn i atgof. Ond dwi'n siŵr bod fi'n cofio cerdded at boster o eirth bach yn cal picnic yn fy nghartref cyntaf yn Penrhos Garnedd, Bangor.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Doedd gennai ddim lot o crushes pan o'n i'n iau. Dwi'n cofio Emma yn ysgol gynradd yn caru Take That ac o'n i'n meddwl bod hi'n weird! Ond o'n i'n rili ffansio bachgen o'r enw Barri rhyw dro a nes i gal keyring siâp calon o stondin Cadwyn yn y Steddfod yn deud Lois 4 Barri arno fo!

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Dipyn o flynyddoedd yn ôl o'n i'n cerdded yng Nghaernarfon rôl bod yn cael cinio hefo ffrind ac oedd 'na lwyth o bobl yn neud wolf whistles arna fi. O'n i'n meddwl "ma' hyn yn sioc i'r system, ma' rhaid bod fi wedi neud wbath yn wahanol heddiw i gal yr holl sylw 'ma".

Pan nes i gyrraedd nôl i'r gwaith, nes i sylwi mod i wedi plygu fy sgert i mewn i fy nicyrs ac oedd pawb yn medru gweld fy mhen ôl.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

'Da ni'n gwylio This is Us ar y funud a ma'n 'neud i mi grio a chwerthin.

Image copyright This is us Image caption Mae This is Us yn gyfres teledu sy'n dilyn hynt a helynt un teulu dros y blynyddoedd

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Gormod i restru.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Wern Bach yn Llangernyw - cartref y teulu.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Gafon ni chwip o noson pan yn sgïo dros y Nadolig. Lot fawr o ganu, yfed Jägerbombs a dawnsio yn ein dillad sgïo.

Dyweda rhywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Dwi'n twitcher! Caru sbio ar yr adar yn yr ardd.

Image caption Beth am i Lois drio ein cwis adar...?

Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Penderfynol, hapus, creadigol.

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

The Notebook - caru y ffilm, wedi ei gwylio gannoedd o weithia erbyn hyn. A ma' Ryan Gosling yn hot!

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Gwario amser hefo fy nheulu a sgïo.

O archif Ateb y Galw:

Beth yw dy hoff gân?

Mil Harddach Wyt, Plethyn. Ma' hon yn ychwanegiad newydd achos pan o'n i'n canu hi i Iago, fy mab, oedd o'n mynd i gysgu a dydi cwsg ddim yn beth dwi'n ei gael yn aml dyddia' yma.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod?

Mam - mi fyswn i wrth fy modd yn cal cyfle i ddeud wrthi am yr holl betha' sydd wedi digwydd dros y deng mlynedd dwytha'.

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Mozzarella, olew olewydd a basil. Cinio dydd Sul. Eton Mess.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Beyoncé. Mi fysa Robin wrth ei fodd taswn i'n Beyoncé am y diwrnod!

Image copyright S4C Image caption Roedd Lois ac Anni yn cyflwyno Stwnsh ar S4C gyda'i gilydd, ynghyd â Tudur Phillips ac Owain Gwynedd

Pwy wyt ti'n ei enwebu nesaf?

Anni Llŷn