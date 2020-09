Image copyright Getty Images

Bydd pobl sy'n teithio o ynys Zante yng Ngwlad Groeg i Gaerdydd yn ddiweddarach yn cael cais i hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl dychwelyd i Gymru, meddai'r Gweinidog Iechyd.

Cyhoeddodd Vaughan Gething bod pryderon am nifer yr achosion o'r coronafeirws ar yr ynys, a'r posibilrwydd o ledaenu'r feirws yn ôl yng Nghymru.

Yn ogystal, bydd pob teithiwr ar yr hediad yn cael cynnig prawf o fewn 48 awr, ac eto ymhen wyth diwrnod.

Mae Gwlad Groeg yn un o'r gwledydd sydd wedi eu heithrio o reolau hunan-ynysu i deithwyr.

Ond daw'r cyhoeddiad ar ôl i o leiaf 16 o bobl brofi'n bositif ar gyfer Covid-19 wrth ddychwelyd o Zante i Gaerdydd yr wythnos ddiwethaf.

Mae bron i 200 o bobl oedd ar yr awyren wedi cael gorchymyn i hunan-ynysu.

Dros 30 achos

Mae sawl clwstwr o achosion sy'n gysylltiedig ag ynys Zante meddai Mr Gething.

Dywedodd bod chwe chlwstwr a chyfanswm o dros 30 o achosion yn deillio o bedwar hediad - gan gynnwys dau hediad i Loegr.

Ychwanegodd bod sawl enghraifft o bobl sydd heb ynysu, a bod hynny'n "bryder gwirioneddol inni i gyd".

Mewn datganiad, dywedodd Mr Gething bod "Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi mynegi pryderon uniongyrchol ynghylch y risg i iechyd y cyhoedd yn sgil teithwyr a fydd yn dychwelyd i Gaerdydd heno o Zante".

Ychwanegodd ei fod yn "rhannu'r pryder hwnnw".

"Mae hi bron yn sicr y bydd teithwyr sy'n dychwelyd o leoedd sydd â mwy achosion o Covid-19 yn arwain at gyflwyno heintiadau o'r newydd yng Nghymru."

Gofynnodd hefyd i unrhyw un sy'n teithio o Zante i Gymru drwy faes awyr y tu allan i'r wlad i ddilyn yr un canllawiau, gan hunan-ynysu a gwneud cais am y ddau brawf.

Yn gynharach ddydd Mawrth fe wnaeth un o weinidogion arall Cymru son am bryderon fod rheolau wedi cael eu hanwybyddu ar yr hediad Tui ddydd Mawrth diwethaf.

Nos Fawrth, cyhoeddodd Llywodraeth yr Alban y byddai'n rhaid i bobl sy'n dychwelyd o Groeg hunan-ynysu am 14 diwrnod o ddydd Iau ymlaen.