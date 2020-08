Profiadau Cymry ifanc o Haf Dan Glo

Dros y pythefnos diwethaf, mae Cymru Fyw wedi bod yn clywed am brofiadau pobl ifanc o'r cyfnod diweddar.

Gyda chynlluniau ar gyfer addysg, gwaith a chymdeithasu wedi eu trawsnewid, mae haf 2020 wedi bod yn ansicr i lawer. Ond mae rhai hefyd wedi gwerthfawrogi'r cyfle i ddatblygu sgil newydd neu fod yng nghwmni teulu.

Fe ofynnon ni i bobl ifanc ar draws y wlad ffilmio eu hunain yn trafod cyfnod Covid-19 a'u gobeithion ar gyfer y misoedd nesaf.

Elain

Mae cymdeithasu yn bwysig i Elain ac mae hi'n edrych ymlaen at fynd i'r brifysgol ym mis Medi.

Er ei bod wedi cyfarfod pobl newydd drwy'r cyfryngau cymdeithasol, roedd hi'n siomedig nad oedd hi a'i ffrindiau ysgol wedi gallu mwynhau diwedd y tymor a mynd i'r prom.

Zach

Mae Zach wedi bod yn aros am ei ganlyniadau TGAU, ac fe fydd yn mynd i ysgol newydd ym mis Medi. Mae wedi defnyddio'r cyfnod diweddar i ganolbwyntio ar ei ffitrwydd a chryfder ar gyfer y tymor rygbi newydd.

Megan

Roedd Megan wedi gwerthfawrogi cael profiad gwaith gyda siop elusen dros yr haf. Mae hi hefyd wedi gwneud y mwyaf o'r cyfle i ddysgu theori gyrru, cyn troi yn 17 a chael gwersi dreifio ym mis Medi.

Lois

Roedd Lois wedi bwriadu cymryd blwyddyn allan i deithio, ond mae'n rhagweld bydd yn rhaid i'w chynllun newid.

Er ei bod wedi gwerthfawrogi rhai agweddau o'r cyfnod clo, mae hi ychydig yn bryderus am ba swyddi fydd ar gael iddi oherwydd effaith economaidd Covid-19.

