Image copyright PA Media

Mae prif weithredwr bwrdd arholi Cymru, CBAC wedi dweud ei fod yn "siomedig" fod y llywodraeth wedi gwneud tro pedol ar fater safoni arholiadau Safon Uwch myfyrwyr eleni.

Ddydd Llun fe gyhoeddodd y gweinidog addysg Kirsty Williams fod y system sydd wedi dyfarnu canlyniadau Safon Uwch eleni yn cael ei hepgor, ac fe fydd myfyrwyr yn derbyn graddau ar sail asesiadau athrawon.

Roedd Llywodraeth Cymru wedi'u cyhuddo o "gefnu" ar rai disgyblion ar ôl i 42% o'r graddau Safon Uwch eleni gael eu hisraddio gan archwilwyr arholiadau allanol.

Wrth siarad ar raglen Clare Summers ar BBC Radio Wales fore dydd Mawrth, dywedodd Ian Morgan o CBAC fod y corff arholi yn gwneud popeth o fewn ei allu i sicrhau fod "myfyrwyr yn derbyn y canlyniadau sydd yn seiliedig ar y newid ym mholisi y llywodraeth".

"Mae na rhai sialensiau yno o ran y broses sydd wedi ei dilyn, ac fe allaf weld yn amlwg fod anghysondebau wedi codi o'r model safoni, sydd wedi effeithio ar unigolion.

"Nid oedd unrhyw fwriad yn y broses honno o effeithio ar unigolion yn y ffordd y digwyddodd, y bwriad oedd cynnal rhyw fath o safonau canlyniadau o flynyddoedd blaenorol ac i'r dyfodol," meddai.

Ychwanegodd: "I raddau rwyf wedi fy siomi ei fod wedi mynd i'r broses hon, ac os wyf yn edrych ar y canlyniadau o'r broses, fe fyddai yna gynnydd o 1% o A* i E gyda'r broses normal, ac o A* i A yn Lefel A fe fyddai na gynnydd o 11%.

"Nawr rydym yn siarad am gynnydd o 13.4% mewn A* a chynnydd o 6.3% ar draws y maes i fyfyrwyr A* hefyd, felly mae'r hyn yr ydym yn ei weld yn sylweddol o ran cynnydd, lle'n arferol fe fyddwn wedi gweld cynnydd o rhwng 1 a 2%."

Image caption Disgyblion yn derbyn eu canlyniadau o bellter diogel yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy ddydd Iau diwethaf

Yn y cyfamser mae Prifysgol Caerdydd wedi dweud y byddan nhw'n anrhydeddu'r cynnig o le i fyfyrwyr oedd wedi gwneud cais cadarn am le ar gyfer 2020, a'r myfyrwyr oedd wedi dewis Caerdydd fel prifysgol wrth gefn, ac os yw eu graddau sydd wedi'u diwygio yn cyrraedd y nod.

Dywedodd y brifysgol fod gan fyfyrwyr ar y mwyafrif o gyrsiau hyd at 7 Medi i sicrhau lle. Roedd angen i ddarpar fyfyrwyr oedd am sicrhau lle ar gyrsiau pensaerniaeth, deintyddiaeth, gwyddorau gofal iechyd, meddygaeth a fferylliaeth hyd at 31 Awst i gysylltu er mwyn sicrhau lle.

Rhwng 31 Awst a 7 Medi roedd y brifysgol yn bwriadu parhau i anrhydeddu cynigion, ond fe allai fod ar gyfer blwyddyn academaidd 2021.

Dywedodd Prifysgol Abertawe y byddai cynigion i fyfyrwyr sydd wedi derbyn graddau diwygiedig hefyd yn cael eu anrhydeddu os ydyn nhw'n cyrraedd y nod.

'Dim anfantais'

Roedd Prifysgol Caerdydd, ynghyd â Prifysgolion Cymru - corff sydd yn cynrychioli'r prifysgolion - wedi croesawu tro pedol y llywodraeth ddydd Llun.

Dywedodd Prifysgolion Cymru na fydd myfyrwyr o dan anfantais o achos y broses eleni:

"Mae adrannau derbyn ceisiadau mewn prifysgolion wedi bod yn gweithio'n galed i leoli ymgeiswyr ar y cwrs o'u dewis, a byddant yn edrych ar amgylchiadau pob ymgeisydd sydd wedi gwella eu canlyniadau o ganlyniad i'r cyhoeddiad heddiw, er mwyn sicrhau y gallant ddechrau dilyn cwrs lle bynnag y bo modd y tymor hwn.

"Ein cyngor i fyfyrwyr fyddai cysylltu â'u dewis cyntaf o brifysgol, fydd yn hapus i drafod eu hopsiynau. Mae ganddyn nhw hefyd y dewis o wneud cais am gyrsiau trwy'r system glirio."