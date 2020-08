Image caption Roedd neges y myfyrwyr yn glir yn ystod protest ym Mae Caerdydd ddydd Sul

Mae arweinwyr addysg mewn chwe chyngor yng ngogledd Cymru yn dweud nad oes ganddyn nhw "unrhyw hyder" yn y system sydd wedi dyfarnu canlyniadau Safon Uwch eleni.

Daw hyn ar ôl i 42% o'r graddau Safon Uwch a roddwyd gan athrawon gael eu gostwng gan y corff rheoleiddio arholiadau.

Mae'r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi caniatáu apeliadau "os oes tystiolaeth" y dylai disgyblion fod wedi cael graddau uwch.

Mewn llythyr, sydd wedi cael ei lofnodi gan uwch swyddogion yng nghynghorau gogledd Cymru, maen nhw'n dweud fod y system yn "annheg".

"Nid ydym yn teimlo y bu'r broses yn un deg na chadarn, ac yn enwedig felly i ddysgwyr bregus a fu'n flaenoriaeth gan Lywodraeth Cymru dros y tymor hwn," meddai'r llythyr.

Maen nhw'n galw ar y Gweinidog Addysg i gynnal adolygiad brys o'r sefyllfa.

"Mae'n amlwg iawn bod y brand Safon Uwch wedi'i amddiffyn ar draul dysgwyr unigol sydd ddim wedi cael y graddau a ragwelwyd ar eu cyfer pan wnaeth y dosbarthiad cenedlaethol gyrraedd lefel ysgol," meddai'r llythyr.

"Gwelwyd disgyblion unigol yn cael graddau gan CBAC ble na all ysgolion egluro'r rhesymeg tu cefn i'r dyfarniad."

Yn y llythyr maen nhw hefyd yn dweud bod 70% o'r holl raddau wedi cael eu gostwng mewn ambell ysgol.

Esiamplau

Maen nhw'n rhestru esiamplau o ble mae'r graddau, yn eu tyb nhw, wedi bod yn anghyson:

Myfyriwr disglair â'r ysgol wedi rhagfynegi pedair gradd A* iddo yn cael A*/A/A/B;

Dau fyfyriwr yn cael graddau D wedi'u hasesu gan y ganolfan, yn disgyn i raddau U gan CBAC, ac un arall yn gostwng o B i E. Dwy radd C mewn pwnc arall yn mynd i lawr i U;

Canlyniadau nifer o fyfyrwyr mathemateg mewn un ysgol wedi'u gostwng dwy radd;

Ysgol â record tair blynedd o 20% A*/A mewn un pwnc yn cyflwyno graddau wedi'u hasesu gan y ganolfan yn unol â hyn. Er hynny, yn dilyn safoni, ni ddyfarnwyd A*/A i'r un disgybl.

Yn y llythyr mae'r arweinwyr yn galw ar y Gweinidog Addysg i unioni'r sefyllfa i sicrhau nad yw dysgwyr unigol yn cael cam, a bod y disgyblion iawn yn cael y graddau iawn.

"Mae gormod o ddisgyblion yng Nghymru mewn perygl sylweddol o fod dan anfantais a cholli cyfleoedd i ddilyn llwybrau cyflogaeth o'u dewis pan gânt eu cymharu â'u cyfoedion mewn gwledydd eraill yn y DU, Yr Alban yn enwedig," meddai'r llythyr.

Image copyright Plaid Cymru Image caption Dywedodd Rhun ap Iorwerth y bydd pobl ifanc yn israddio eu disgwyliadau eu hunain o ganlyniad i'r sefyllfa

Dywedodd aelod Ynys Môn o'r Senedd, Rhun ap Iorwerth bod mwy o bobl nag erioed o'r blaen wedi cysylltu gydag ef yn poeni am "anghyfiawnder ofnadwy", a dywedodd ei fod yn poeni am effaith y canlyniadau ar y proffesiwn meddygol.

Ychwanegodd Mr Iorwerth, sy'n llefarydd Plaid Cymru dros addysg, fod ei ferch wedi cael gwrthod ei dewis i astudio meddygaeth a gwyddoniaeth fiofeddygol yng Nghaerdydd ar ôl iddi gael graddau is na'r hyn a ragwelwyd.

'Israddio eu disgwyliadau eu hunain'

"Maen nhw wedi dweud wrthi na allan nhw ei derbyn gan nad oes ganddi'r graddau, ond os gallwch chi gael eich apêl yn ôl erbyn 31 Awst, byddwn yn cadw'r lle ar agor i chi," meddai.

"Ond a yw hynny'n mynd i ddigwydd, gyda degau o filoedd o ddisgyblion yn apelio?

"Rwy'n gwybod am o leiaf hanner dwsin a oedd eisiau gwneud meddygaeth ond nad ydyn nhw wedi cael y graddau roedd disgwyl iddyn nhw.

"Bydd pobl ifanc yn israddio eu disgwyliadau eu hunain, oherwydd mae'r llywodraeth wedi dweud wrthyn nhw nad ydyn nhw cystal ag y maen nhw mewn gwirionedd."

Image caption Mae Sally Holland eisiau i brifysgolion "ymateb gydag ysbryd hael"

Mae pedwar Comisiynydd Plant y DU wedi gyrru neges ar y cyd i brifysgolion y DU yn gofyn iddyn nhw anrhydeddu'r cynigion maen nhw wedi'u gwneud i fyfyrwyr arfaethedig.

Dywedodd yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, a'i chyfoedion yn Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon eu bod yn pryderu fod "hawliau pobl ifanc i addysg a chyfle teg a chyfartal mewn perygl eleni".

"Mae'n annheg nawr gwrthod unigolion ar sail eu canlyniadau sydd wedi cael eu rhoi ar sail system sydd yn debygol o fod wedi creu eithriadau unigol," meddai'r neges.

"Mae penderfyniadau prifysgolion nawr yn mynd i gael effaith hirdymor ar genhedlaeth o bobl ifanc.

"Ry'n ni'n cymell yn gryf i brifysgolion ymateb gydag ysbryd hael ac i groesawi'n gynnes yr holl fyfyrwyr sydd wedi derbyn cynigion amodol gan y sefydliad."