Cowbois Rhos Botwnnog, Vrï a Tant yn perfformio mewn cyngerdd gafodd ei recordio yn gynharach yr wythnos yma yng nghanolfan Pontio, Bangor.

Cowbois Rhos Botwnnog, Vrï and Tant perform in a special Eisteddfod concert, which was recorded earlier this week at Pontio, Bangor.