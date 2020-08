Covid-19: Dim llacio'r rheolau cwrdd o dan do

Image copyright Llywodraeth Cymru

Ni fydd rheolau ar gyfarfod pobl eraill dan do yn cael eu llacio'r penwythnos hwn fel oedd wedi cael ei awgrymu'n flaenorol, medd y Prif Weinidog.

Ond fe fydd pedair aelwyd yn hytrach na dwy yn medru ffurfio aelwyd estynedig o 22 Awst cyn belled ag y bydd amodau'n "parhau'n sefydlog".

Y disgwyl yw y bydd modd cynnal brecwast priodas i hyd at 30 o bobl o'r un dyddiad.

Mae mesurau gorfodi pellach hefyd yn cael eu cyflwyno er mwyn sicrhau bod busnesau'n cydymffurfio gyda rheolau diogelwch Covid-19.

Bythefnos yn ôl dywedodd Mark Drakeford y byddai'n "hoffi medru cynnig mwy o gyfleoedd i bobl i gwrdd o dan do" o 15 Awst.

Ond ychwanegodd bryd hynny mai dyma'r "peth mwyaf risky y medrwch chi wneud".

Mae bellach wedi penderfynu peidio gwneud newidiadau i'r rheolau y penwythnos hwn.

Dywedodd: "Ry'n ni'n dysgu o'r hyn sy'n digwydd ar draws y DU, ac mae achosion gan amlaf yn gysylltiedig gyda phobl yn cwrdd gyda'i gilydd y tu fewn i'r cartref.

"Dyna pam y mae mor bwysig nad ydyn ni'n gwahodd pobl o'r tu fas i'n haelwydydd estynedig i mewn i'n cartrefi.

"Ry'n ni wedi gwneud cymaint o welliannau a rhaid i ni beidio peryglu hynny.

"Dydyn ni ddim mewn sefyllfa lle dylen ni fod yn ymweld gyda chartref unrhyw un ar unrhyw adeg."

Gall pobl Cymru ond gyfarfod o dan do os ydyn nhw'n rhan o aelwyd estynedig.

Ar hyn o bryd gall dwy aelwyd wahanol fod yn rhan o aelwyd estynedig, ond o'r penwythnos nesaf bydd hynny'n cynyddu i bedair.

Ni fydd modd hollti un aelwyd estynedig a ffurfio un newydd bryd hynny.

Mesurau gorfodi

Yn y cyfamser, mae'r prif weinidog hefyd wedi cyhoeddi y bydd pwerau newydd yn cael eu cyflwyno ddydd Llun sy'n gorfodi busnesau lletygarwch i gasglu manylion cysywllt bob cwsmer.

Mae hyn er mwyn i'r timau Profi, Olrhain a Gwarchod fedru "cysylltu'n gyflym gyda phobl sydd efallai wedi dod i gysylltiad gyda'r feirws," meddai Mr Drakeford.

Mae awdurdodau lleol eisoes yn medru cyflwyno rhybuddion gwelliant neu hyd yn oed gau busnesau sydd ddim yn cydymffurfio gyda rheolai diogelwch Covid-19.

Nawr mae Llywodraeth Cymru yn dweud y bydd rhaid i unrhyw fusnes sydd wedi derbyn rhybudd o'r fath ddangos arwydd.

Ychwanegodd Mr Drakeford: "Dyw'r pandemig yma ymhell o fod ar ben, ac mae dyletswydd ar bob un ohonom ni i chwarae rhan wrth gadw Cymru'n ddiogel."

Dadansoddiad gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, Cemlyn Davies

Mae e' bob tro'n rhybuddio bod unrhyw newidiadau'n amodol ar ledaeniad y feirws ar y pryd, ond roedd ei dôn yn arbennig o ofalus pan siaradodd bythefnos yn ôl am y posibilrwydd o ganiatáu i fwy o bobl gwrdd dan do o'r 15fed o Awst ymlaen.

Honnodd mai dyna'r "peth mwyaf peryglus y gallwch ei wneud" ac y byddai'n astudio'r dystiolaeth yn ofalus.

Mae e bellach wedi penderfynu aros ychydig yn hirach cyn llacio'r cyfyngiadau'n rhannol - hynny mae'n debyg ar sail yr hyn sydd wedi digwydd mewn rhannau eraill o'r DU ble mae cynnydd wedi bod yn nifer yr achosion o Covid-19.

Dywed fod y trafferthion yna o ganlyniad i bobl yn trosglwyddo'r feirws y tu mewn, a diffyg cydymffurfio gan rai busnesau.

Dyna pam mae gweinidogion yma hefyd yn cryfhau eu hagwedd tuag at gwmnïau nad sy'n dilyn y rheolau'n ddigon agos.