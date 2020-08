Image copyright Llywodraeth Cymru Image caption Fe wnaeth y Gweinidog Addysg Kirsty Williams y cyhoeddiad mewn ymateb i'r hyn oedd wedi digwydd yn Lloegr a'r Alban

Ni fydd canlyniadau graddau Safon Uwch disgyblion yn is na'r rhai yr oeddynt wedi eu cyflawni fel gradd mewn arholiadau AS, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Bydd myfyrwyr Safon Uwch yn derbyn eu canlyniadau ddydd Iau, ac roedd y llywodraeth wedi ymgynghori ar y funud olaf er mwyn osgoi sefyllfa fel yn Yr Alban.

Yno bu'n rhaid i'r llywodraeth ymddiheuro i fyfyrwyr yn dilyn cyhoeddi canlyniadau graddau gafodd eu cyfrifo yn dilyn proses safoni.

Gweinidog yn 'gwarantu'

Mewn datganiad brynhawn dydd Mercher, dywedodd Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams: "Rwy'n hyderus bod y system sy'n cael ei goruchwylio gan Gymwysterau Cymru a CBAC, mewn ymateb i'r argyfwng presennol, yn deg i fyfyrwyr, yn gadarn yn yr hyn y mae'n ei fesur a'r arwyddion i gyflogwyr a phrifysgolion.

"Mae llywodraethau mewn rhannau eraill o'r DU wedi cyflwyno newidiadau i'w systemau, a rhaid inni sicrhau nad yw'r newidiadau hyn yn rhoi myfyrwyr o Gymru dan anfantais.

"Mae modd sicrhau myfyrwyr Cymru, darpar gyflogwyr a phrifysgolion ledled y DU, bod eu graddau Safon Uwch yn adlewyrchu eu gwaith ac arholiadau sydd yn cael eu hasesu yn allanol.

"Daw bron i hanner y radd derfynol o arholiadau Lefel UG [Uwch Gyfrannol, neu lefel AS] - nid dyma'r sefyllfa mewn llefydd eraill."

Image copyright PA Media

Ychwanegodd y gweinidog: "Rwy'n gwarantu na all gradd Safon Uwch derfynol dysgwr fod yn is na'u gradd AS.

"Os bydd myfyriwr yn derbyn gradd derfynol yfory sy'n is na'i radd AS flaenorol, yna bydd gradd ddiwygiedig yn cael ei chyhoeddi'n awtomatig gan CBAC.

"Bydd hyn yn golygu - ac rwyf wedi derbyn sicrwydd gan UCAS a phrifysgolion - y gall myfyrwyr siarad yn hyderus â'u darpar brifysgolion ynghylch eu graddau Safon Uwch."

Cyfarwyddyd newydd

Yn dilyn y cyhoeddiad, dywedodd Cymwysterau Cymru ei fod wedi derbyn cyfarwyddyd gan y gweinidog am yr hyn oedd i ddigwydd.

Dywedodd datganiad Cymwysterau Cymru: "Mae'r cyfarwyddyd hwn yn ei gwneud yn ofynnol i ni roi ystyriaeth briodol i bolisi newydd Llywodraeth Cymru na ddylai dysgwyr Safon Uwch dderbyn canlyniad gradd mewn pwnc yn Haf 2020 sy'n is na'u gradd lefel UG gyfatebol.

"Mae'r rheol hon yn cael ei chyflwyno ar ôl i CBAC ryddhau canlyniadau i ysgolion a cholegau ar y cychwyn.

"Felly, dylai dysgwyr sy'n cael eu graddau Safon Uwch yfory edrych ar y radd a ddyfernir i weld a yw yr un fath, yn uwch neu'n is na'u gradd Safon UG yn y pwnc hwnnw. Os yw'r radd yr un fath neu'n uwch, yna nid oes angen gweithredu."

Ychwanegodd y datganiad: "Os yw'r radd yn is, caiff ei disodli gan yr un radd â'r hyn a gafwyd ar gyfer y Safon UG - bydd CBAC yn cyhoeddi graddau diwygiedig cyn gynted â phosibl. Os oes angen, dylai dysgwyr sy'n dymuno symud ymlaen i Addysg Uwch gysylltu â'u darpar brifysgol i roi gwybod iddynt am y newid."

Trafodaethau

Roedd y llywodraeth wedi bod mewn trafodaethau gyda chyrff arholi wedi i newidiadau mawr gael eu gwneud i'r system graddau mewn rhannau eraill o'r DU.

Mae disgyblion yn Lloegr wedi cael gwybod na fyddan nhw'n derbyn gradd is na'u harholiadau ffug, ac yn Yr Alban bydd graddau'n seiliedig ar farn athrawon.

Cyn y cyhoeddiad brynhawn dydd Mercher, roedd gweinidogion Cymru wedi dweud eu bod eisiau sicrhau nad oedd disgyblion Cymru dan anfantais.

Roedd Cymwysterau Cymru a CBAC wedi dweud eu bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ystyried y broses safoni yng Nghymru yn sgil y newidiadau yn Lloegr.

Gwledydd eraill y DU

Yn Lloegr mae'r llywodraeth wedi addo na fydd disgyblion yn derbyn gradd is na'r hyn a gafwyd yn eu harholiadau ffug neu farn eu hathrawon.

Daw'r penderfyniad i newid y system yn Lloegr ar ôl i Brif Weinidog Yr Alban, Nicola Sturgeon orfod ymddiheuro wedi i'r canlyniadau gael eu cyhoeddi yno yr wythnos ddiwethaf.

Bydd miloedd o ddisgyblion yno bellach yn derbyn y graddau gafodd eu hamcangyfrif gan athrawon yn hytrach na rai gafodd eu cyfrifo yn dilyn proses safoni.