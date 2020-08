Rhoi'r gorau i gyffuriau yn y locdown ond am ba hyd?

Image copyright Getty Images

I un gŵr ifanc yn ei arddegau, mae cael ei orfodi i aros adref am dri mis wedi rhoi cyfle iddo roi'r gorau i gyffuriau caled a cheisio cynllunio llwybr mwy positif i'r dyfodol.

Ond gyda'r cyfyngiadau ar gyfarfod pobl eraill wedi llacio rywfaint, sut mae'n teimlo am barhau i fyw heb gyffuriau?

Fis ar ôl i Robin - nid ei enw go iawn - fentro allan i dafarndai a gweld ei ffrindiau eto, mae'n dal i frwydro i aros oddi arnyn nhw. Bu'n rhannu ei brofiad ar raglen Post Cyntaf, Radio Cymru.

Sut oedd bywyd cyn coronafeirws?

"Noson normal allan fi cyn Covid a locdown odd mynd i tŷ'r hogia a wedyn oeddan ni'n mynd allan i'r dre am hwyl ac yfed lot a cymryd lot o cocaine," meddai Robin

"Nes i gael ar drygs pan nath rywun ddod ata fi pan o'n i yn 16 tua tair blynedd yn ôl a gofyn os o'n i isho trio rwbath a nes i ddeud 'ia' cos o'n i'n meddwl bo fi yn un o'r big bois. O'n i yn gweud pills, MDMA a cocaine. O'n i ddim yn smocio dope, o'n i ddim yn licio fo. Neshi bach o myshrwms hefyd, ond fel arfer 'mond pan yn mynd i raves.

"Do'dd na ddim bai ar neb bo fi yn cymryd nhw, bai fy hyn, meddwl bo fi yn cŵl, a'r bobl o'n i efo. Ond yr oll nes i o'dd chwalu pres a bywyd. O'n i yn teimlo yn isel weithia, 'cos felna mae drygs yn 'neud chdi."

Sut oeddet ti'n gobeithio dod allan o'r patrwm yma?

Un o'r "pethau gwaethaf" wnaeth ddigwydd iddo meddai Robin oedd ei fod wedi gwastraffu'r cyfle i newid ei ddyfodol.

"Dwi 'di bod yn labro ers gadael ysgol a wedi cadw job lawr am dair blynedd ond dwi rili isho mynd i'r army erioed," meddai.

Cafodd gyfle i geisio ymuno â'r fyddin tua blwyddyn yn ôl a chael apwyntiad i ymgeisio.

"Ond es i am sesh a cymryd drygs y noson cynt a nes i ddim troi fyny yn y bore a ches i ddim chance arall ganddyn nhw. O'n i'n cicio fy hun am fod mor stupid a meddwl bo' fi 'di sboilio bywyd fi."

Sut wnest ti ymdopi efo locdown?

"O'dd bywyd ar ddechra locdown yn rili stressful - pan nes i glywed bod ni ddim yn cael mynd i nunlle nes i feddwl dwi am stryglo wan, a nes i ddal i gymryd cocaine am yr wythnos gyntaf, cerdded i'w nôl o.

"Ond o'n i methu cario mlaen i neud hynna efo restrictions a ballu so nes i benderfynu bod o yn chance da i stopio cymryd drygs yn gyfan gwbl. A dyna nes i.

"O'dd o ddim yn hawdd ond yr un pryd nath boi lleol dwi'n nabod ers blynyddoedd gynnig helpu fi i fynd yn ffit. Mae o yn personal trainer ac efo social distancing ac online efo fo dwi di bod yn rhedeg a cerdded a dwi 'di colli dau stôn o bwysa.

"So mewn ffordd ma locdown wedi bod yn dda i fi 'cos o'n i methu mynd allan, methu cael y drygs, ac yn diwedd wedi stopio cymryd nhw. Ges i ddau relapse yn y cychwyn ond os fyswn i heb y fitness 'ma byswn iheb côpio - a dwi dal i neud hwnna achos dwisho bod yn ffit achos dwi'n gobeithio dal cael mynd i'r army.

Oeddet ti'n poeni am ailagor pybs a gweld ffrindiau ar ôl bod yn sobr mor hir?

"Dwi lot hapusach rŵan mae locdown wedi ryddhau - dwi yn cael cyfathrebu efo mêts fi a mynd allan.

"Ond mae o hefyd yn codi ofn arna fi achos efo pybs yn ail agor, pan dwi yn mynd allan ma rhai o ffrindia fi yn dal i 'neud be o'n i yn arfer 'neud - pawb yn cymryd stwff o hyd - a cynnig i fi - so mae yn challenge i fi beidio cymryd o. Mae'n anodd pan mae'r busnes drinks ma yn dod mewn iddo fo - cos mae'n tempting."

Pan laciwyd y rheolau rywfaint cafodd Robin noson efo ffrindiau ysgol.

"Ges i sesh - jyst alcohol - efo'r genod o'n i yn ffrindia efo yn yr ysgol achos oedd o mor neis gweld nhw. a ma nhw yn edrych ar ôl fi - ma nhw'n helpu fi fyd.

"Ond stupid mistake nes i, aeth hi dros ben llestri a nes i ddim codi bore wedyn tan hanner awr wedi wyth a ddim mynd i'r job labro odd gen i a gesi'r sac. O'n i mor flin efo fy hun."

Beth rŵan?

Mae Robin wedi cael help y genod a ffrindiau eraill i "gallio" ac mae ymarfer corff wedi ei helpu lot. Mae hefyd wedi cael cyfle i fod ar brawf ar job labro arall.

Ond y peth mwyaf ydy ei fod wedi cael galwad gan y fyddin i ddweud eu bod yn fodlon rhoi cyfle arall iddo wneud cais i ymuno.

"Rŵan dwi'n fwy ffit ac off y drygs dwi yn gweld fi'n cael mewn - mae'r chances lot gwell nag oddan nhw blwyddyn dwytha.

"So gobeithio mewn tua mis byddai yn cael trio mynd i'r armi eto - yn iawn tro 'ma."

