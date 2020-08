Llifogydd sydyn yn taro rhan o dref Aberystwyth

Image caption Stryd yn Aberystwyth dan ddŵr brynhawn dydd Llun

Mae rhannau o ganol Aberystwyth wedi dioddef llifogydd brynhawn Llun, yn dilyn cawod drom a sydyn.

Roedd dŵr yn llifo ar hyd strydoedd y dref yng Ngheredigion am gyfnod, gan gasglu ar Ffordd y Gogledd.

Mae'r ffordd honno yn parhau i fod ar agor er y cyfyngiadau coronafeirws sydd mewn grym ar hyd strydoedd eraill yn y dref.

Yn gynharach dywedodd Western Power Distribution bod dros 200 o gwsmeriaid heb bŵer mewn mannau yng ngorllewin a chanolbarth Cymru.

Daw wedi adroddiadau o law trwm iawn a mellt a tharanau yn y gorllewin, gan gynnwys ardaloedd Gŵyr, Llandeilo a Cheinewydd.

Image caption Difrod llifogydd tu mewn i fwyty Little Italy yn y dref brynhawn Llun

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fod wyth achos o lifogydd yn y dref yn ymwneud â llifogydd mewn nifer o gartrefi, ac roedd un achos wedi effeithio ar eiddo masnachol.

Un gafodd ei heffeithio gan y llifogydd oedd Leah Baird, oedd i fod i symud allan o'i fflat ddydd Llun i mewn i fflat arall yn y dref.

Image caption Leah Baird tu allan i'w fflat yn y dref

"Dyma ein hail lifogydd, ond yn ffodus - i ryw raddau - nid ydym wedi colli cymaint a hynny achos roedden ni i fod i symud allan o'r fflat yma heddiw, felly mae'r rhan fwyaf o'n heiddo ni allan yn barod."

Dywedodd ei landlord fod y tenant newydd i fod i symud i mewn i'r fflat oedd wedi dioddef llifogydd ymhen pythefnos.

Image caption Pobl yn edrych ar y llifogydd o'u tai yn y dref

Rhybudd melyn

Daeth y llifogydd i'r dref wedi rhybudd melyn am stormydd mellt a tharanau difrifol dros y DU gyfan ddod i rym am hanner nos ddydd Sul am 24 awr.

Er bod y rhybudd yn dweud fod yna ansicrwydd am leoliad ac union amseru'r stormydd, roedd na ddarogan y byddai rhai cawodydd yn rhai trymion iawn.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y gallai cartrefi a busnesau weld llifogydd yn gyflym yn yr ardaloedd gwaethaf.