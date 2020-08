Rhybudd am stormydd difrifol dros Gymru gyfan

Image copyright Swyddfa Dywydd

Bydd rhybudd melyn am stormydd mellt a tharanau difrifol dros y DU gyfan yn dod i rym am hanner nos nos Sul am 24 awr.

Er bod y rhybudd yn dweud fod yna ansicrwydd am leoliad ac union amseru'r stormydd, mae'n bosib y byddan nhw'n rhai drwg.

Bydd y lleoliadau sy'n gweld y stormydd gwaethaf yn debyg o weld cenllysg mawr neu law trwm.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y gallai cartrefi a busnesau weld llifogydd yn gyflym yn yr ardaloedd gwaethaf.

Mae disgwyl oedi i drafnidiaeth gyhoeddus yn yr ardaloedd hynny, ac fe fydd amodau gyrru yn anodd dros ben.

Ychwanegodd y rhybudd y gallai cyflenwadau trydan hefyd gael eu colli yn ardaloedd y stormydd.