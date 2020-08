Image caption Mae nifer o ffrindiau a theulu Leena ar goll wedi'r ffrwydrad yn Beirut

Mae'r hyn sydd wedi digwydd yn Beirut yn "ddim llai na thrychineb" medd merch o Aberystwyth sydd â theulu yn byw yn y brifddinas.

Mae nifer o ffrindiau a theulu Leena Sarah Farhat ar goll wedi ffrwydrad anferth a wnaeth ddinistrio ardal y porthladd yn Beirut ddoe.

Bu farw o leiaf cant o bobl ac mae pedair mil wedi eu hanafu.

Wrth siarad ar y Post Cyntaf dywedodd Leena Sarah Farhat: "Fel cenedl, roedden ni eisoes yn wynebu adfail economaidd, felly bydd hyn yn cael effaith am genedlaethau i ddod.

"Mae fy nheulu i yn byw yng nghanol y ddinas - un modryb a dau gefnder - ac maen nhw i gyd yn yr ysbyty. 'Da ni wedi gallu cysylltu gydag aelodau eraill o'r teulu sy'n byw wrth y ffin â Syria... ond mae 'na dal lot o deulu a ffrindiau ar goll.

'Wedi colli popeth'

"Mae Libanus yn unigryw, mae'r rhan fwyaf o bobl o Libanus yn byw tu allan o'r wlad - felly mae pawb yn ceisio cysylltu â theulu a ffrindiau ar frys.. ond mae o bron yn amhosib.

"Mae pobl Libanus union fel chi, gweithwyr proffesiynol, myfyrwyr, plant, pawb - a nawr be sydd yn rhaid ceisio gwneud yw ailadeiladu - ond bydd angen help.

"Dim o reidrwydd help ariannol. Mae'r bobl yno wedi colli popeth.

Image copyright Reuters Image caption Ardal y porthladd wedi'r ffrwydrad

Mae'n dweud bod gweld y dinistr a llefydd mae hi yn gyfarwydd â nhw wedi cael effaith fawr arni.

"Mae o (gwylio'r fideos) yn rili torcalonnus, fues i'n byw yn Beirut am flwyddyn fel plentyn, a dwi'n gweld y fideos ac yn nabod yr ardaloedd sydd wedi eu heffeithio - ac mae o wir yn dorcalonnus... y dinistr, does dim byd tebyg iddo."

Yn ôl yr Arlywydd Michel Aoun 2,750 tunnell o amoniwm nitrad - oedd yn cael ei storio yn anniogel mewn stordy - oedd achos y ffrwydrad.