Arwyddo'r Anthem: Gweithdy 3 - Ymarfer y bennill a'r gytgan

Yn ystod yr wythnos AmGen, Cymru Fyw yw cartref Llwyfan Encore yr Eisteddfod. Dewch yn ôl pob dydd i ddarganfod sesiynau amrywiol wedi eu cynhyrchu gan yr Eisteddfod Genedlaethol.

Dewch i ddysgu arwyddo'r Anthem Genedlaethol gyda Sarah Lawrence a Cathryn McShane.

Penllanw y prosiect hwn, fel rhan o'r Eisteddfod AmGen, fydd première o'r perfformiad fel diweddglo Sioe yr Eisteddfod Goll a fydd ar nos Sadwrn 8 Awst am 20.00 ar S4C.

Os hoffech gyfrannu, gan ddysgu'r arwyddo, ffilmio eich hun yn ei berfformio, a'i anfon atom ar gyfer ei gynnwys yn y perfformiad hwn, yna cliciwch ar y linc am wybodaeth bellach: Sgwrs o Bwys: Arwyddo'r Anthem