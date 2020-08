Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Sgwrs o Bwys: Arwyddo yr Anthem

Yn ystod yr wythnos AmGen, Cymru Fyw yw cartref Llwyfan Encore yr Eisteddfod.

Dewch yn ôl pob dydd i ddarganfod sesiynau amrywiol wedi eu cynhyrchu gan yr Eisteddfod Genedlaethol.

Yn anffodus, mae 'na ddiffyg hyfforddiant ac adnoddau drwy'r Gymraeg ar gyfer y gymuned byddar. Felly mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi dechrau ar daith hir-dymor gyda Disability Arts Cymru a phartneriaid eraill i wneud gwahaniaeth.

Crëwyd yn sgil hyn, arwyddo creadigol ac angerddol ar gyfer yr Anthem Genedlaethol gan Sarah Lawrence sy'n hyfforddwr Iaith Arwyddo Prydeinig (BSL), er mwyn lansio'r ymgyrch hollbwysig hwn mewn ffordd cynwysedig a fydd yn tynnu pobl Cymru at ei gilydd.

Bydd y gymuned byddar, am y tro cyntaf erioed, yn cael y cyfle i ddod i adnabod a pherfformio eu hanthem cenedlaethol o'u henaid, felly nid cyfieithiad BSL mo hwn, ond arwyddo sy'n mynegi mwy na'r geiriau fel dehongliad.

Y gobaith yw y bydd pobl o'r gymuned byddar yn gallu mwynhau, perchnogi a theimlo emosiwn yr Anthem Genedlaethol wrth ei pherfformio, fel y mae pobl sy'n gallu clywed yn ei deimlo wrth ei chanu ar wahanol achlysuron.

I ddysgu mwy am y prosiect, gwyliwch y sgwrs hwn rhwng Pennaeth Artistig yr Eisteddfod Elen Elis, yr Arweinyddion Corawl Huw Foulkes a Mari Pritchard, yr Hyfforddwr Arwyddo Sarah Lawrence a chyfieithydd BSL Cathryn McShane.

Penllanw y prosiect hwn, fel rhan o'r Eisteddfod AmGen, fydd première o'r perfformiad fel diweddglo Sioe yr Eisteddfod Goll a fydd ar nos Sadwrn 8 Awst am 20.00 ar S4C.

Os hoffech gyfrannu, gan ddysgu'r arwyddo, ffilmio eich hun yn ei berfformio, a'i anfon atom ar gyfer ei gynnwys yn y perfformiad hwn, yna gweler isod am gyfarwyddiadau:

Dysgwch yr arwyddo ar lwyfan Encore drwy weithdai arwyddo gan Sarah Lawrence a'r cyfieithydd BSL Cathryn McShane, a fydd ar fore Sul, Llun a Mawrth am 11:30.

Dilynwch y canllawiau recordio isod i chi ffilmio'ch hun yn arwyddo'r anthem, a'i anfon at amgen@thinkorchard.com, drwy WeTransfer neu Dropbox erbyn Dydd Mercher 5 Awst, 17:00.

Diolch a phob lwc!

Canllawiau Ffilmio

Mae angen dau ddyfais arnoch (ffôn, ipad/tabled/cyfrifiadur) - un i wylio'r trac fideo - sydd ar gael yma - ar llall ar gyfer recordio fideo ohonoch chi yn arwyddo.

Gwnewch yn siŵr bod eich fideo yn cael ei ffilmio ar ffurf landscape nid portrait . Mae'n bwysig bod y llun yn llenwi'r ffrâm.

nid . Mae'n bwysig bod y llun yn llenwi'r ffrâm. Ceisiwch sicrhau bod eich pen yng nghanol y sgrin, gyda ychydig o ofod uwch eich pen.

Gwnewch yn siŵr bod y golau (ffenestr neu lamp) yn pwyntio tuag at eich wyneb ac nid tu cefn i chi.

Mae'n bwysig i godi'r camera at lefel y llygaid. Yn fras dylai eich llygaid fod mewn llinell tua 2/3 i fyny'r sgrin.

Mae cefndiroedd prysur yn gallu tynnu'r llygaid weithiau, felly os yw'n bosib ceisiwch osgoi cael llawer o bethau yn y cefndir.

Pwyswch record i ddechrau recordio'r fideo, ac yna dechreuwch y trac fideo ar y ddyfais arall gan wylio'n ofalus a chadw at amseru Sarah wrth i chi berfformio, gan gadw'n dynn gyda'r amseru.

i ddechrau recordio'r fideo, ac yna dechreuwch y trac fideo ar y ddyfais arall gan wylio'n ofalus a chadw at amseru Sarah wrth i chi berfformio, gan gadw'n dynn gyda'r amseru. A chofiwch wenu!

(Byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnwys eich fideo, ond ni allwn warantu y bydd hi'n bosib cynnwys pob ffeil.)