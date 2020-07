Y cyflwynydd Andrew 'Tommo' Thomas wedi marw

Newyddion trist iawn yn bwrw’r gorllewin heno am farwolaeth Tommo. Ergyd greulon i’w deulu a’u ffrindiau, ac i’w annwyl dref, Aberteifi.

Roedd yn ddarlledwr gwbwl reddfol, yn fywiog a charedig.

Llais y gorllewin.

Such sad news of Tommo's death. A big voice and a big heart. ❤️