'Dylai mygydau fod yn orofodol mewn ysbytai'

Image copyright Getty Images Image caption Rhai o staff Ysbyty Maelor Wrecsam yn gwisgo mygydau

Mae rhai o aelodau Llafur Senedd Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i'w gwneud yn orfodol i wisgo gorchudd wyneb wrth ymweld ag ysbytai.

Daw sylwadau Lynne Neagle, AS Torfaen, ar ôl iddi glywed fod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn annog pobl a'r holl staff i wisgo mygydau.

"Mae hyn wedi gwneud fi'n flin iawn," meddai mewn trydar. "Dylai ysbytai ddim bod mewn sefyllfa o orfod gofyn nac annog.

"Dylai hyn fod yn orfodol mewn ysbytai yng Nghymru."

Mae ei sylwadau wedi derbyn cefnogaeth Alun Davies AS Llafur Blaenau Gwent a David Rees, AS Llafur Aberafan.

Image copyright Getty Images

Ddydd Llun fe ddaeth yn orfodol i bobl 11 oed a hŷn yng Nghymru wisgo gorchudd wyneb wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Mae yna gyngor hefyd i bobl eu gwisgo nhw mewn sefyllfaoedd lle nad oes modd ymbellhau yn gymdeithasol.

Ond dywedodd AS Dwyrain Abertawe Mike Hedges ei fod o'n hapus nad oedd y polisi presennol yn golygu gorfodaeth o ran ysbytai a siopau gan ddweud na all rhai pobl - oherwydd rhesymau iechyd - wisgo mygydau.