Beth sy'n digwydd yn ystod wythnos AmGen?

Eleni bydd haf pob un ohonom ychydig yn wahanol, a'r uchafbwyntiau arferol un ai wedi eu gweddnewid neu wedi eu gohirio yn llwyr.

Does dim un digwyddiad sy'n dod â mwy o siaradwyr Cymraeg ynghyd na'r Eisteddfod Genedlaethol, ond mae Ceredigion yn cael blwyddyn ychwanegol i baratoi ar gyfer y miloedd fydd yn ymweld am fod prifwyl arferol 2020 wedi ei gohirio am flwyddyn.

Am eleni bydd dim maes na phafiliwn, ond fe fydd cyfle o hyd i gael blas o'r Brifwyl yn ystod wythnos gyntaf mis Awst, gydag amrywiaeth o sesiynau digidol yn ceisio cynnig rhywbeth i bawb - o gerddoriaeth i lenyddiaeth, comedi i gelf, cyngherddau a chystadlu.

Fe fydd wythnos AmGen yn cychwyn ar Radio Cymru ar 30 Gorffennaf, ac yn parhau hyd 8 Awst ar wefan yr Eisteddfod a Cymru Fyw.

Cystadlu

Fe fydd amserlen Radio Cymru wedi ei thrawsnewid ar gyfer yr Ŵyl AmGen, ac enillwyr sawl cystadleuaeth yn cael eu datgelu yn ystod penwythnos cyntaf.

Y Stôl Farddoniaeth Dydd Gwener am 17:00 Y Stôl Ryddiaith Dydd Sadwrn am 17:00 Dysgwr yr Ŵyl AmGen Dydd Sadwrn am 16:30 Albwm Cymraeg y Flwyddyn Dydd Sadwrn am 18:00

Bydd cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn hefyd yn cael ei chynnal fel rhan o'r ŵyl, cliciwch yma i weld y rhestr fer.

Cyngherddau a pherfformiadau

Bydd sawl cyngerdd i'w fwynhau yn ystod wythnos AmGen.

Cyngerdd Gwerin o Gartref Iau, 30 Gorffennaf am 20:00 ar Radio Cymru Sioe AmGen: Ar Hyd i Bawb a Fynno Gwener 31 Gorffennaf am 18:00 ar Radio Cymru 2 Bryn Fôn yng nghwmni Bryn Bach Gwener, 31 Gorffennaf am 20:00 ar Radio Cymru Tŷ Gwerin o Bell Iau 6 Awst am 20:00 ar Cymru Fyw a Radio Cymru Maes B o Bell Gwener 7 Awst am 20:00 ar Cymru Fyw a Radio Cymru

Ac os ydych chi'n hiraethu am gystadlu'r pafiliwn, peidiwch â phoeni. Ar Cymru Fyw, fe fydd cyfle i ail fyw uchafbwyntiau o gystadlaethau Eisteddfodau diweddar.

Pwy fydd yn cymryd rhan?

Llywyddion Gŵyl AmGen fydd Toda Ogunbanwo a Seren Jones a Josh Nadimi, a bydd anerchiadau y tri yn gyfle am "drafodaeth gyhoeddus am hunaniaeth, hil, Cymreictod a chymdeithas" yn ôl Rhuanedd Richards, Golygydd BBC Radio Cymru.

Fe fydd rhai o gerddorion, awduron a beirdd gorau Cymru hefyd yn rhan o wythnos AmGen yn arwain trafodaethau a darlithoedd am amrywiaeth o bynciau.

Yn ogystal â'r cyngherddau, bydd cyfle i glywed sesiynau o gartrefi rhai o gerddorion mwyaf talentog Cymru gan gynnwys Lleuwen, The Joy Formidable, Eden, Huw Chiswell, Candelas a llawer mwy.

Yr Archdderwydd Myrddin ap Dafydd a Mererid Hopwood fydd beirniaid y Stôl Farddoniaeth, tra bo Manon Steffan Ros a Guto Dafydd yn feirniaid y Stôl Ryddiaith.

Maes rhithiol

Fe fydd y cyfan yn digwydd ar Radio Cymru a Radio Cymru 2, ar wefan yr Eisteddfod a Cymru Fyw.

Ar wefan yr Eisteddfod fe fydd modd crwydro maes rhithiol i fwynhau sesiynau o'ch hoff lwyfannau arferol: Y Babell Lên, Y Tŷ Gwerin a Llwyfan y Llanerch.

Cymru Fyw fydd cartref llwyfan Encore yr Eisteddfod, gyda chyfoeth o fideos newydd ac o'r archif i'w mwynhau. Dewch yn ôl bob dydd i ddarganfod rhywbeth fydd yn dod ag ysbryd y Brifwyl yn fyw o bell.