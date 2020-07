Video: A classic song from Bryn Bach's concert

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Bryn Fôn - Strydoedd Aberstalwm

Ar nos Wener 31 Gorffennaf fe fydd Bryn Fôn yn perfformio mewn cyngerdd arbennig ar Radio Cymru, gyda'i fand Bryn Bach.

Dyma ragflas o'r cyngerdd wrth i'r band berfformio Strydoedd Aberstalwm, un o glasuron y cyfansoddwr Alun 'Sbardun' Huws.

Aelodau eraill y band yw John Williams a Rhys Parry gyda Ffion Emyr. Cafodd y caneuon eu recordio yn stiwdio Sain yn gynharach ym mis Gorffennaf, a hynny dan amodau pellhau cymdeithasol.

Bydd sawl uchafbwynt cerddorol yn ystod yr ŵyl gan gynnwys:

Cyngerdd 'Gwerin o Gartref' ar nos Iau 30 Gorffennaf gyda Lleuwen, Gwilym Bowen Rhys a mwy.

Cyngerdd o ganeuon o Sioeau Cerdd, gyda Rhys Taylor a'i fand ar nos Sadwrn 1 Awst.

Yna yn hwyrach yn ystod wythnos yr Eisteddfod AmGen fe fydd modd gwylio cyngherddau yr Eisteddfod, gan gynnwys Maes B ar Cymru Fyw.

Bydd Cyngerdd Bryn Fôn yng nghwmni Bryn Bach ymlaen ar BBC Radio Cymru am 20:00 dydd Gwener, 31 Gorffennaf.

On Friday night, 31st of July, Bryn Fôn will be performing in a special concert on Radio Cymru, with his band Bryn Bach.

Here's a preview of the concert as the band perform Strydoedd Aberstalwm, a classic from the composer Alun 'Sbardun' Huws.

The other band members are John Williams and Rhys Parry with Ffion Emyr. The songs were recorded at the Sain studio earlier in July, under social distancing guidelines.

There will be several musical highlights to the festival, including:

A 'Gwerin o Gartref' (folk from home) concert on Thursday 30 July with Lleuwen, Gwilym Bowen Rhys and others.

A concert of songs from musicals, with Rhys Taylor and his band on Saturday, 1st of August.

Then later on the week during Eisteddfod AmGen it'll be possible to watch the concerts from the Eisteddfod, including Maes B, on Cymru Fyw.

Cyngerdd Bryn Fôn yng nghwmni Bryn Bach(Bryn Fôn with Bryn Bach concert) will be on BBC Radio Cymru at 20:00 Friday, 31 July.