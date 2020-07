Uchafbwynt Mari Lloyd Pritchard: Côr Ieuenctid Môn yn 2019

O'r holl gystadlaethau 'dan ni wedi'u hennill, 'swn i'n deud mai'r côr adloniant yn Llanrwst oedd yr highlight.

'Nes i orwedd ar lawr i arwain un o'r caneuon ac mi wnaeth arwain at gryn gynnwrf! Roedden ni'n perfformio fersiwn Gymraeg o The Lion Sleeps Tonight ac mi oedd pawb yn cysgu ar ddechrau'r gân, tu ôl i ddail mawr y jyngl. Felly 'nes i wneud hefyd!

Wn i ddim pam fod o wedi cael gymaint o effaith, bosib am fod o heb gael ei wneud o'r blaen - ond mae pawb dal i siarad efo fi am hwnna - mae'n dod i fyny ym mhob sgwrs!