Angen 'ateb brys' i drafferthion parcio Eryri

Image caption Cafodd dros 500 o ddirwyon ei rhoi am barcio'n anghyfreithlon yn Eryri ddydd Sul

Wrth i'r galw gynyddu am fynd i'r afael â thrafferthion traffig yn ardal Eryri, mae cynrychiolwyr gwleidyddol yng Ngwynedd yn pwyso am symud ymlaen ar frys gydag ymgynghoriad ar gynllun parcio a theithio posib.

Cafodd cannoedd o ddirwyon eu rhoi ddydd Sul i yrwyr cannoedd o gerbydau oedd wedi'u parcio'n anghyfreithlon ar ochr y ffordd rhwng Pen-y-Pass - y maes parcio agosaf at gopa'r Wyddfa - a Gwesty Pen-y-Gwryd.

Mae pryder cyffredinol y gallai'r fath barcio wneud hi'n amhosib i gerbydau eraill basio, ac y gallai roi bywydau yn y fantol petai'r gwasanaeth brys methu â mynd yno.

Dywedodd llefarydd ar ran Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri eu bod yn cynnal "trafodaethau brys i gynllunio a chytuno ar ffordd ymlaen" wedi anhrefn y penwythnos.

Yn ôl Comisiynydd Heddlu Gogledd Cymru, mae'n bryd ystyried cyflwyno treth ymwelwyr neu godi tâl yn debyg i'r un am yrru yng nghanol Llundain.

'Syfrdanol'

Yn ôl ASau Arfon a Dwyfor Meirionydd, Hywel Williams a Liz Saville Roberts, ac Aelod Arfon o Senedd Cymru, Siân Gwenllian, roedd y golygfeydd ym Mhen-y-Pass dros y penwythnos "yn wirioneddol syfrdanol".

Dywed datganiad ar ran y tri gwleidydd Plaid Cymru'n bod angen dybryd i gael "datrysiad tymor hir a chynaliadwy i broblemau parcio mewn mannau sy'n boblogaidd ag ymwelwyr", ac na fyddai mesurau dros dro "yn ddigonol mwyach".

"Ni all unrhyw beth esgusodi ymddygiad y rhai adawodd eu cerbydau ar ddarn eithriadol o brysur o'r A4086 heb fawr ystyriaeth i ddiogelwch cyd-ddefnyddwyr ein ffyrdd a'n gwasanaethau brys," maen nhw'n dweud.

"Er y gallai cyfyngiadau parcio a mesurau gorfodi fod o fudd cyfyngedig, mesurau dros dro, tymor byr yn unig ydynt, a nid ydynt yn mynd yn ddigon pell i ddelio â'r pwysau tymor hir sy'n gysylltiedig â nifer cynyddol o ymwelwyr i'r ardal."

"Mae arnom angen ateb parhaol sydd â chynaliadwyedd yn ganolog iddo, ac mae hynny'n cynnwys cyflwyno'r ymgynghoriad cyfredol ar gynllun Parcio a Theithio ar fyrder, a gweithio gyda'r gymuned leol i gyflwyno mesurau dichonadwy i reoli'r galwadau cynyddol ar wasanaethau lleol.'

"Rydym yn croesawu arwyddion fod trafodaethau yn mynd rhagddynt dan arweiniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i edrych ar gamau i fynd i'r afael â'r broblem a byddem yn annog y trafodaethau hynny i ddigwydd cyn gynted â phosibl."

Pwysau ar wasanaethau lleol

Dywedodd Arfon Jones ar ei gyfrif Twitter ei fod wedi dod i'r casgliad "fod angen i Gymru godi treth dwristaidd neu ryw fath o congestion charge" i dalu am y pwysau ar awdurdodau a gwasanaethau brys lleol.

Roedd yna apêl hefyd gan yr RNLI i bobl beidio â pharcio tu allan i un o'u gorsafoedd yng Ngwynedd.

Dywed yr elusen fod rhywrai wedi parcio mewn llefydd ar gyfer gwirfoddolwyr bad achub Y Bermo.

Pwysleisiodd ar Twitter fod angen i'r gwirfoddolwyr allu parcio yno a chael y bad achub o'r orsaf petai argyfwng, gan rybuddio: "Rydych o bosib yn peryglu bywydau trwy barcio yma."