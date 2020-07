Y Bencampwriaeth: Nottingham Forest 2-2 Abertawe

Image copyright Getty Images Image caption Rhian Brewster, sydd ar fenthyg o Lerpwl, sgoriodd gôl gynta'r gêm

Cafodd Abertawe ergyd i'w gobeithion o ennill eu lle yng ngemau ail gyfle'r Bencampwriaeth wedi iddyn nhw gael gêm gyfartal yn Nottingham Forest nos Fercher.

Aeth yr Elyrch ar y blaen o fewn 10 munud, gyda'r ymosodwr Rhian Brewster yn rhwydo o groesiad Jake Bidwell.

Daeth y tîm cartref yn gyfartal wedi 20 munud, wrth i Sammy Ameobi sgorio heibio i'r golwr Erwin Mulder gydag ergyd o ymyl y cwrt cosbi.

Aeth yr ymwelwyr yn ôl ar y blaen reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf, gydag André Ayew yn sgorio o'r smotyn yn dilyn trosedd arno gan Ryan Yates.

Ond fe ddaeth Forest yn ôl unwaith eto, gydag Ameobi yn rhwydo ei ail gôl ar ddechrau'r ail hanner i'w gwneud yn 2-2.

Bu'n rhaid i'r Elyrch ymdopi gyda 10 dyn am y munudau olaf, wedi i Kyle Naughton gael cerdyn coch haeddiannol am stamp ar goes Alex Mighten.

Mae'r canlyniad yn golygu bod Abertawe dri phwynt o safleoedd y gemau ail gyfle, gyda dwy gêm yn unig yn weddill o'r tymor, tra bod Forest bron yn sicr o'u lle nhw yn y gemau ail gyfle bellach.