O ble ddaeth y murluniau lliwgar ym Mhen Llŷn?

Mae cyfnod pandemig COVID-19 wedi bod yn hynod heriol, gyda llawer yn poeni pryd fydd rhywfaint o normalrwydd yn dychwelyd i'n bywydau.

Rhywun sydd wedi troi at gelf i ledaenu negeseuon o obaith, rhybudd a diolch, yw'r athro o Ben Llŷn, Dafydd Trefor.

Image copyright dafydd tudur

Esboniodd Dafydd pam y dewisodd droi at baentio ac arddangos ei waith yn ddiweddar.

Yn dilyn clirio, sortio, sgrwbio a dystio pob twll a chornel o'r tŷ, gorffen jobsus oedd ar ei hanner, be' arall oedd i'w wneud ond mynd ati i baentio gyda'r amser ychwanegol oedd gennyf ar fy nwylo?!

Cafodd y gwaith celf yma ei ysbrydoli yn uniongyrchol gan sefyllfa pandemig COVID-19.

Y darnau cyntaf gafodd eu creu oedd yr arwyddion 'GO HOME' a'i debyg yn sgil y ffaith bod ymwelwyr yn teithio i Ben Llŷn i'w hail gartrefi, yn gwbl groes i ganllawiau'r Llywodraeth.

Image copyright Dafydd Trefor

Er fod sawl arwydd a plac home-made wedi codi fyny gan artistiaid nofis, teimlwn bod lle i allu trosglwyddo'r neges mewn ffordd lliwgar a chreadigol.

Gosodwyd yr arwyddion mewn llefydd amrywiol - faint o wahaniaeth y gwnaethpwyd, pwy a ŵyr, ond mi gafodd trigolion Pen Llŷn dipyn o hwyl yn eu gweld!

Image copyright Dafydd Trefor

Cais gan riant o'r pentref oedd 'Daw eto haul ar fryn'. Gofyn wnaeth hi yn wreiddiol am daflen liwio i'w phlant, gyda'r idiom perthnasol i'r cyfnod gyda darlun a fuasai'n cyfleu Trefor, er mwyn ei roi wedyn i nain yn anrheg.

Image copyright Dafydd Trefor

Image copyright dafydd trefor

Cefais yr awch wedyn i fynd ati i baentio yr amlinelliad fy hun er mwyn ei roi fyny yn sgwâr y pentref er mwyn codi calonnau'r Treforians.

Cefais ymateb bositif a chadarnhaol, gydag amryw o sylwadau tebyg i 'Diolch am godi calon yn nghanol y fath erchylltra'. Mae'r darlun yn parhau i ymgartrefu ar y sgwâr, a caiff fod yno tan i'R elfennau tywydd gael y gorau ohono.

Comisiwn gan y cynghorydd Gareth Williams, Botwnnog, oedd yr arwydd 'Diolch Gweithwyr Allweddol'. Teimlai yr hoffai arwydd gyda neges glir o Fotwnnog yn diolch i'r holl weithwyr - boed yn bostman, yn athro, yn gweithio i'r GIG neu mewn archfarchnad - yn ystod y cyfnod cythryblus.

Aethpwyd i baentio darn o bren wyth troedfedd er mwyn sicrhau fod y neges yn amlwg i'w weld ym Motwnnog. Gellir ei weld reit yng nghanol y pentref.

Image copyright Dafydd Trefor

Gan mai athro yw fy swydd, roeddwn yn gwbl ymwybodol o'r her oedd yn wynebu rhai rhieni tra'n trio i addysgu eu plant o adref. Dyma fynd ati i osod 'Helfa Ieir' i blant Trefor er mwyn manteisio ar y tywydd braf i gael y plant i fynd allan i wneud eu ymarfer corff dyddiol a dod â ychydig o hwyl i fewn i'r peth.

Mi osodais Wini, Elsi, Bobi ac Owi ar lwybrau mynd am dro poblogaidd y pentref - rownd lan môr, rownd Cwm, rownd lôn a Choed Elernion.

Image copyright Dafydd Tudur

Image copyright Dafydd Tudur

Roedd yr ymateb yn hynod wych. Bu niferoedd helaeth yn chwilio amdanynt, llawer o Drefor wrth gwrs, yn ogystal â rhai o Lanaelhaearn, Llithfaen, Clynnog Fawr a Phwllheli; a nid dim ond plant ychwaith - bu ambell oedolyn yn chwilota yn ogystal!

Daeth ceisiadau wedyn o Fôn a Gaer am ieir er mwyn yr un pwrpas. Mae'r ieir dal yn cuddio rhag Sion Blewyn Coch hyd heddiw yn Nhrefor!

Image copyright Dafydd Trefor

Cefais amser yn ystod y cyfnod clo i droi at y piano sydd yma yn hel llwch i fod gwbl onast. Tra'n chwarae a mwmian canu, roedd geiriau ambell i gân yn ymddangos yn berthnasol iawn yn ystod y cyfnod. Un o'r rhain oedd Yn y Bore gan Ryan Davies - 'Codwch a gwenwch pan welwch yr haul yn y bore'.

Buodd sôn am iselder a iechyd meddwl fel effiath y cyfnod clo ar y teledu yn aml dros y misoedd diwethaf, yn enwedig i bobl bregus.

Cyffyrddodd geiriau Yn y Bore arnaf yn fwy na'r lleill a dyma fynd ati i'w drosglwyddo drwy gelf. Y brif neges am wn i yw ymfalchïwch am allu codi unwaith yn rhagor i brofi diwrnod newydd er mor anodd yr ymddangosai hynny ar brydiau.

Image copyright Dafydd Tudur

Ar ôl yr holl baentio, daw amser unwaith eto i roi sgrwbiad a thacluso'r tŷ!

Hefyd o ddiddordeb: