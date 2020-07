Image copyright Google Image caption Digwyddodd y gwrthdrawiad ar ffordd gefn yn ardal Llanaelhaearn

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth ar ôl i yrrwr beic modur ddioddef anafiadau difrifol tu hwnt mewn gwrthdrawiad yng Ngwynedd brynhawn Sul.

Yn ôl yr heddlu mae'r dyn 31 oed o'r ardal wedi cael anafiadau sy'n peryglu ei fywyd.

Cafodd o'i gludo i Ysbyty Stoke on Trent yn dilyn y digwyddiad ar ffordd gefn ger Fferm Bron Miod, Llanaelhaearn am 15:20.

Dywedodd y Sarjant Meurig Jones o Heddlu Gogledd Cymru: "Rydw i'n apelio ar unrhyw un all fod wedi gweld y digwyddiad yn ymwneud â beic modur, neu sydd â lluniau dashcam o'r ardal ar y pryd, i gysylltu gyda'r heddlu."