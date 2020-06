Dim sicrwydd o werth am arian mewn £53m o grantiau

Image copyright Getty Images Image caption Roedd y gronfa werth cyfanswm o £774m rhwng 2014 a 2020

Cafodd gwerth £53m mewn grantiau - oedd i fod i gefnogi'r economi wledig - eu rhoi gan y llywodraeth heb sicrwydd eu bod yn cynnig gwerth am arian, yn ôl adroddiad newydd.

Cafodd £28m ei roi rhwng 2016 a 2019 heb i swyddogion ystyried ceisiadau fyddai'n cystadlu am yr arian, yn ôl Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Rhoddwyd £25m arall i gynlluniau oedd eisoes wedi dechrau, heb wirio pa mor llwyddiannus yr oedden nhw wedi bod.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod camau wedi eu cymryd i fynd i'r afael â'r problemau gafodd eu darganfod.

Dim tystiolaeth o werth am arian

Daeth yr arian o gronfa datblygu cefn gwlad Llywodraeth Cymru, oedd werth £774m rhwng 2014 a 2020.

Ond nid oedd rhannau allweddol o ddyluniad a gweithrediad y cynllun yn ddigon effeithiol i sicrhau gwerth am arian i drethdalwyr, meddai adroddiad yr archwilydd.

Fe wnaeth Archwilio Cymru edrych ar sampl o'r grantiau gafodd eu rhoi yn uniongyrchol wedi cais - hynny yw heb unrhyw gystadleuaeth.

O'r sampl o £59m o grantiau, nid oedd y llywodraeth yn gallu dangos tystiolaeth bod £28m o'r grantiau yn cynnig gwerth am arian.

Cafodd grantiau hefyd eu rhoi i gynlluniau oedd eisoes wedi dechrau gweithredu.

O'r sampl o £30m o grantiau, nid oedd y llywodraeth yn gallu profi ei bod wedi ystyried llwyddiant y cynlluniau na gwerth am arian ar gyfer gwerth £25m ohonynt.

'Heb gyrraedd y safon'

Dywedodd archwilwyr bod angen i Lywodraeth Cymru gryfhau'r broses o gofnodi penderfyniadau, a chadw cofnod o lwyddiant cynlluniau.

Ni wnaeth yr adroddiad roi manylion am ba gwmnïau gafodd arian nac i ba bwrpas.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod yn "derbyn nad oedd y broses o ystyried gwerth am arian i nifer o brosiectau Cynllun Datblygu Gwledig yn cyrraedd y safon uchaf".

Ychwanegodd y llefarydd bod yr adroddiad yn cynnig "arweiniad defnyddiol" er mwyn gwella'r sefyllfa.