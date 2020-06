Carchar am anfon e-bost bygythiol at AS Plaid Cymru

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn 66 oed wedi cael ei garcharu am anfon e-bost bygythiol o gyfrif ffug at yr Aelod Seneddol Liz Saville-Roberts.

Clywodd y llys yn Llandudno ddydd Mawrth fod David Lowe o'r Felinheli wedi cyfeirio at lofruddiaeth y gwleidydd Jo Cox yn ei neges, a bod Ms Saville-Roberts wedi pryderu am ei diogelwch hi, ei staff a'i theulu.

Dywedodd yr erlynydd James Neary bod neges o "gasineb" gan Lowe wedi crybwyll yr asgell dde eithafol a thwf ffasgaeth.

Ffug enw

Roedd y neges hefyd yn dweud y gallai Ms Saville-Roberts gael ei "dileu".

Plediodd Lowe yn euog o anfon e-bost bygythiol o dan yr enw 'Ann Davies' i gyfeiriad e-bost AS Dwyfor Meirionnydd yn San Steffan ar 30 Medi'r llynedd.

Cafodd ei garcharu am 18 wythnos, a gosodd y Barnwr Gwyn Jones orchymyn llys yn ei atal rhag cysylltu gyda'r AS.

Image caption Roedd yr AS Liz Saville Roberts yn "bryderus iawn" am ei diogelwch ar ôl derbyn yr e-bost

Dywedodd ei gyfreithiwr nad oedd gan Lowe unrhyw euogfarnau blaenorol a bod yna broblemau iechyd meddwl.

Roedd wedi cydweithredu gyda'r heddlu pan gafodd ei holi ym mis Hydref.

Ond dywedodd y barnwr wrth Lowe fod Ms Saville-Roberts wedi bod yn "bryderus iawn" am yr e-bost. Roedd Lowe wedi dweud bod ei phroffil cyhoeddus "yn rhy uchel i'ch lles eich hunain".