Image copyright Victoria Scarrott Image caption Fe ddechreuodd Alysha ei her i redeg milltir bob dydd pan ddaeth y cyfyngiadau i rym ym mis Mawrth

Mae merch ysgol 10 oed o Aberystwyth wedi cwblhau her i redeg milltir bob dydd ers cychwyn y cyfnod clo, gan godi dros £8,000 i elusen iechyd.

Yn ôl ym mis Mawrth fe benderfynodd Alysha Scarrott o Glarach ei bod hi am godi arian ar gyfer y gwasanaethau iechyd lleol.

Bob dydd ers hynny - cyfanswm o 65 diwrnod - mae hi wedi rhedeg dros filltir ar ffordd y tu allan i'w chartref.

Daeth dros 30 o gyfeillion ac aelodau o'r teulu i gadw cwmni iddi wrth iddi redeg ei milltir olaf ddydd Sadwrn.

Image copyright Victoria Scarrott Image caption Roedd cymydog i'r teulu yng Nghlarach wedi creu baner bob wythnos i annog Alysha ar ei thaith

"Y syniad yn wreiddiol y byddai hi'n dechrau y noson y daeth y cyfyngiadau yn eu lle, ac o'dd e'n fod i bara 21 diwrnod", meddai ei mam, Victoria Scarrott.

"Roedd Alysha wedi gosod targed iddi hun i godi £1,000, a hi sydd wedi gwthio hyn o'r cychwyn cyntaf.

"Fe gyrhaeddodd hi y targed hwnnw o fewn deuddydd, felly fe wnaethon ni ei ymestyn i dair mil, yna pedair, ac o fewn dim fe gyrhaeddon ni £5,000, sy'n anhygoel o beth.

"Ond roedden ni am roi dyddiad iddi gwblhau'r her yma, felly y penderfyniad oedd y byddai hi'n rhoi'r gorau iddi ar ôl 65 diwrnod, ac mae hi bellach wedi casglu dros £8,000."

Image copyright Victoria Scarrott Image caption Bob dydd Gwener roedd teulu Alysha, a'i chefnogwyr, yn gwisgo lan ar wahanol themâu

Image copyright Victoria Scarrott Image caption Fe groesodd Alysha's llinell terfyn am y tro ola fore Sadwrn, wedi codi dros £8,000

"Ro'n i eisiau codi arian i'r gweithwyr iechyd achos maen nhw mor ddewr", meddai Alysha, "ac ro'n i'n gwbod eu bod nhw'n mynd i'w gwaith beth bynnag fod y tywydd.

"Felly os oedden nhw'n gallu gwneud hynny, ro'n i'n meddwl bod rhaid i fi wneud yr un peth a rhedeg yn yr haul, y gwynt a'r glaw."

Ar ambell ddiwrnod bu'n rhaid i Alysha redeg ar beiriant rhedeg yn y ty am fod lefelau paill yn uchel a'i bod hi'n dioddef glwy'r gwair.

Cefnogaeth gan y gymuned

Er mwyn codi'r arian bu'r ferch ysgol yn gosod heriau i'w theulu a'i ffrindiau i wisgo gwisg ffansi ar ddydd Gwener, a bob dydd Llun roedd cymydog i'r teulu'n arddangos baner newydd i'w hannog hi ar ei her.

Mae Alysha, sy'n ddisgybl yn Ysgol Comins Coch wedi derbyn llawer o negeseuon o gefnogaeth gan ffrindiau a theulu a chefnogwyr eraill, gan gynnwys ei athrawon.

Mae hi bellach yn edrych ymlaen at ddychwelyd i'r ysgol ar 29 Mehefin.

"Ar y cychwyn roedden i'n codi'n gynnar yn y bore, yn neidio i fy nillad rhedeg ac yn mynd allan yn syth bin.

"Ond rhaid i fi fod yn onest a dweud bod yr wythnosau diwethaf wedi bod yn anoddach", meddai, "ond dwi'n falch fy mod i wedi ei wneud e."

Bydd yr arian mae Alysha wedi ei godi yn cael ei roi i Elusen Bwrdd Iechyd Hywel Dda.