'Ni fydd bwrdd iechyd dan fesurau arbennig am byth'

Image caption Dywed Vaughan Gething fod y bwrdd iechyd wedi gwneud cynnydd mewn rhai agweddau o'i waith

Nid yw'r gweinidog iechyd yn disgwyl y bydd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn parhau mewn mesurau arbennig "am byth", ac mae'n credu fod y bwrdd iechyd wedi gwneud cynnydd.

Ond ni awgrymodd Vaughan Gething AS amserlen ar gyfer pa bryd y byddai'r bwrdd iechyd dros y gogledd yn peidio cael ei reoli'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru.

Wrth siarad ar raglen BBC Politics Wales ddydd Sul, dywedodd na fyddai wedi disgwyl y byddai'r bwrdd iechyd yn yr un sefyllfa heddiw pan osododd gweinidogion y bwrdd mewn mesurau arbennig bum mlynedd yn ôl.

Mae Plaid Cymru'n dadlau y dylid cwtogi maint y bwrdd iechyd, tra bod y Ceidwadwyr Cymreig wedi galw am ymchwiliad annibynnol.

Mesurau arbennig

Cafodd y bwrdd ei osod mewn mesurau arbennig ym Mehefin 2015, wedi i adroddiad ddarganfod fod "camdriniaeth sefydliadol" wedi digwydd yn ward iechyd meddwl Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd, oedd wedi cau yn 2013.

Ar y pryd Vaughan Gething oedd y dirprwy weinidog iechyd.

Wrth siarad fore dydd Sul, dywedodd Mr Gething: "Ein sialens nawr yw gweld pa gynnydd mae'r bwrdd wedi ei wneud, ac mae wedi gwneud cynnydd, a beth sydd ar ôl i'w wneud?

"Nid wyf yn credu y bydd mewn mesurau arbennig am ddiwrnod ag oes achos yr hyn rwyf ei angen yw rhywfaint o eglurder am yr hyn sydd yn digwydd yng ngogledd Cymru i sicrhau fod safon y gofal sydd yn cael ei ddarparu yn un y bydde chi neu fi'n ddisgwyl ei gael lle bynnag yr ydym yn byw ac yna i ddeall dim yn unig beth sydd ei angen ar Betsi Cadwaladr i ddod allan o fesurau arbennig, ond os edrychwch chi arno heddiw, ydy o'n dal yn sefydliad mesurau arbennig?"

Trafferthion hanesyddol

Cafodd Bwrdd Betsi Cadwaladr ei ffurfio yn 2009 wedi i hen fyrddau Gogledd Ddwyrain Cymru, Conwy a Sir Ddinbych, a Byrddau iechyd Gogledd Orllewin Cymru uno.

Daeth y penderfyniad i roi'r bwrdd dan fesurau arbennig yn dilyn cyhoeddi adroddiad Tawel Fan.

Daeth y bwrdd dan y lach yn ddiweddar am gyflogi ymgynghorydd am bron i £2,000 y dydd tra roedd ar gyfnodau'n gweithio o'i gartref yn Marbella, Sbaen.

Mae pryderon hefyd am gynlluniau i ganoli gwasanaethau fasgiwlar y gogledd yn Ysbyty Glan Clwyd.

Cafodd y bwrdd ei feirniadu unwaith eto yn ystod argfywng coronafeirws wedi i 1,700 o gleifion iechyd meddwl gael eu rhyddhau o'r gwasanaeth.

Image caption Fe gaeodd ward Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd yn 2013

Dywedodd Mr Gething wrth BBC Politics Wales fod hyn "yn amlwg yn gamgymeriad" a bod camgymeriadau yn "digwydd mewn sefydliadau da sydd yn perfformio'n uchel hefyd".

Ychwanegodd: "Yw hyn wirioneddol yn symptomatig o sefydliad sydd heb wneud cynnydd neu os ydych yn edrych ar y darlun ehangach mae cynnydd go iawn wedi digwydd ar lefel cyson hyd yn oed mewn gwasanaethau iechyd meddwl."

Mae'r bwrdd wedi wynebu problemau ariannol hirdymor ac mae disgwyl y bydd diffyg o tua £40m yn ei gyllideb am y flwyddyn 2020/21 heb ystyried y gwariant ar coronafeirws.

Diffyg yn y gyllideb

Wrth drafod y diffyg cyllidebol, dywedodd Mr Gething: "Y realiti yw fod coronafeirws yn golygu y bydd pob bwrdd iechyd yng Nghymru yn ei chael yn anodd i gymryd y mesurau effeithlonrwydd sydd eu hangen.

"Rydym mewn sefyllfa dda achos y gwaith maen nhw wedi ei wneud, ar newid y ffordd y maen nhw'n trefnu gwasanaethau, cynyddu sgiliau a chynyddu capasiti gofal critigol ac mae hyn wedi helpu i gadw pobl gogledd Cymru'n ddiogel."

Beirniadaeth wleidyddol

Dywedodd aelod Ceidwadol y Senedd dros Aberconwy, Janet Finch-Saunders: "Rwy'n credu mai Vaughan Gething yw'r gweinidog sydd yn gyfrifol, ac felly ddwy flynedd yn ôl fe wnes i ofyn iddo gamu o'r neilltu a gadael i rhywun arall gymryd drosodd fyddai'n gallu dod a'r bwrdd iechyd hwn yn ôl ar y cledrau a galluogi fy etholwyr a'r rhai hynny yng ngogledd Cymru i gael y ffydd maen nhw'n ei haeddu.

Image copyright Getty Images

"Mae angen adolygiad annibynnol ac mae angen iddyn nhw weithio gyda chlinigwyr.

"Pan welwch chi pa mor bendrwm yw'r bwrdd iechyd, ond eto rydym yn erfyn am staff rheng flaen...sydd a bod yn onest ddim am deithio o ar draws y ffin i weithio yn y bwrdd iechyd yma achos ei fod wedi dod yn frand gwenwynig, yn anffodus".

Galw am newid strwythur

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar iechyd, Rhun ap Iorwerth, fod angen ailwampio strwythur y bwrdd iechyd: "Rwy'n meddwl ei fod yn dod yn fwy-fwy eglur fod y ffordd y cafodd ei sefydlu ar y dechrau bron a bod yn sicrhau y byddai'n methu.

"Mae'n sefydliad heglog iawn, mae'n sefydliad digyswllt iawn, mae na lawer o ddiffyg ymddiriedaeth rhwng wahanol rannau o'r sefydliad, o fy mhrofiad i.

"Mae wedi ei staffio gan glinigwyr, meddygon, nyrsys a rheolwyr gwych hefyd ond am rhyw reswm nid yw'n dod at ei gilydd.

"Ond mae'r ffaith fod y llywodraeth i bob pwrpas yn rhedeg y bwrdd iechyd yn uniongyrchol am bum mlynedd ac wedi methu a throi pethau rownd yn codi cwestiynau difrifol am allu'r Llywodraeth Lafur yma i redeg y gwasanaeth iechyd yng Nghymru ond hefyd cwestiynau difrifol am os oes modd ei achub?".