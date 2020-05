"O'n i erioed 'di clywed am Zoom… o fewn wythnosau ro'n ni 'di priodi drosto fo"

Image copyright S4C

Nosweithiau cwis, canu gyda'r côr, sgyrsiau efo Taid a Main, cystadlu mewn eisteddfod… mae'r Cymry wedi arfer gyda phob math o ddigwyddiadau dros y we erbyn hyn - ond priodas?!

Dyna mae un cwpl o Ynys Môn wedi gwneud hynny gan gynnal gwasanaeth yn 'stafell fyw eu fflat yn ystod y cyfnod cloi, gyda'u gwesteion yn gwylio'r cyfan dros y we ar eu cyfrifiaduron gartref.

Ac nid dyna'r unig beth oedd yn ei gwneud yn briodas wahanol, gan mai Elin Fflur wnaeth gynnal y seremoni, Arfon Wyn a'r Moniars fu'n canu i'r cwpwl priod tu allan i'w tŷ a'r cogydd Chris 'Foodgasm' Roberts wnaeth y bwyd i'w gludo i'r gwesteion.

Nia a Danny Hughes, o Langefni, ydi'r cwpwl hapus, ar ôl cytuno i gael eu ffilmio ar gyfer rhifyn arbennig o raglen Priodas Pum Mil fydd yn cael ei darlledu nos Sul ar S4C.

Image copyright Kristina Banholzer Image caption Fe gafodd Nia a Danny luniau swyddogol wedi eu tynnu ar y diwrnod - a chadw 2m i ffwrdd o'r ffotograffydd wrth gwrs

Roedd y ddau wedi rhoi eu henwau ymlaen i gael bod yn rhan o'r gyfres fisoedd yn ôl a chael gwybod eu bod ar y rhestr fer, cyn i'r coronafeirws roi stop ar bopeth.

Ond ar ôl sgwrs gyda'r cynhyrchwyr fe wnaethon nhw fwrw ymlaen â'r cynlluniau a phriodi dros y we.

"O'n i erioed 'di clywed am Zoom ond wnaethon ni ddechrau cael conference calls efo'r cynhyrchwyr a phawb arall, ac o fewn wythnosau ro'n ni 'di priodi drosto fo," meddai Nia.

Oherwydd cyfyngiadau'r coronafeirws roedd popeth yn gorfod digwydd dros alwadau fideo yn cynnwys dangos y ffrogiau priodas, oedd wedi eu cludo i'w thŷ, er mwyn i'w mam eu gweld a dewis y gorau.

Roedd tîm Priodas Pum Mil hefyd yn anfon popeth iddyn nhw drwy'r post - addurniadau, y gacen, a chyfrifiadur a ffôn er mwyn iddyn nhw ffilmio'r cyfan.

A doedd gan Nia ddim esgus dros fod yn hwyr ar y diwrnod mawr gan fod ei darpar ŵr yn yr ystafell fyw yn disgwyl amdani a hithau a'u plant ychydig lathenni i ffwrdd yn y stafell wely.

"Wnaeth Harry roi fi i ffwrdd ac roedd o a'r flowergirls efo fi yn y stafell wely," meddai.

"Wnaethon ni gerdded lawr y hall ac i'r living room a fanna oedd Danny yn disgwyl amdana i."

Roedd 47 o westeion wedi gwisgo'n smart hefyd yn disgwyl amdani, i gyd yn eu cartrefi yn edrych ar y cyfan dros alwad fideo.

Ar y sgrin hefyd roedd un wyneb annisgwyl ond cyfarwydd, sef y person oedd am gynnal y gwasanaeth.

"Elin Fflur! Ro'n i'n gobsmacked," meddai Nia. "Roedd rhaid i fi edrych tair gwaith a gofyn - hi ydi hi, ia? Hi ydi hi?"

Ac roedd syrpreis arall yn ei disgwyl ar ôl y gwasanaeth:

"Wnaeth Emma, sy'n cyflwyno, ddweud wrtha ni i edrych drwy'r ffenest. 'Dan ni'n byw mewn fflat ar y pumed llawr a nesh i edrych i lawr ac roedd Arfon Wyn a'r Moniars yna yn canu. Roedd o'n amazing.

"Roedd bob dim yn amazing. Dwi ddim yn gwybod sut wnaeth nhw 'neud o."

Image copyright Kristina Banholzer Image caption Adloniant priodas gwahanol - Arfon Wyn a'r Moniars tu allan i'r fflat

Gan nad oedd rhaid talu am leoliad priodas ac ati, roedd y cyfan wedi costio dipyn llai na'r £5,000 sydd rhaid cadw ato yn ôl rheolau'r rhaglen.

Felly mae cynhyrchwyr wedi addo talu i'r cwpwl gael dathliad arall gyda'u gwesteion - gyda phawb yn yr un ystafell y tro yma - pan fydd yr argyfwng iechyd drosodd. Fe fydden nhw hefyd yn talu i gofrestru'r briodas yn gyfreithlon.

Yn ôl un o'r cyflwynwyr, Trystan Ellis Morris, oedd hefyd adref yn cyflwyno ac yn gwylio'r cyfan ar-lein, roedd y profiad yn un gwahanol i'r holl raglenni eraill.

Image copyright S4C Image caption Y cyflwynwyr Emma Walford a Trystan Ellis Morris yn ffilmio yn eu cartrefi

Meddai: "'Dan ni wir wedi gwthio'r ffiniau hefo'r briodas yma" meddai Trystan.

"Nes i ddod adre i Ddeiniolen o Lundain mewn panig cyn y lockdown a phacio bob math o geriach! Do'n i ddim yn gwybod ar y pryd fy mod i am fod yn brysur yn trefnu priodas o'r tŷ!

"Achos bo' fi 'di bod mor brysur efo'r ffilmio yn arwain at y briodas, nes i gyrraedd wythnos y briodas a sylwi bo' gennai ddim byd call i wisgo ar gyfer y diwrnod mawr! Allai'm gwisgo jîns a chrys-t, efo baseball cap i briodas!

"Felly nes i orfod ordro dillad oddi ar y we... a diolch byth, odda nhw'n ffitio!

"Roedd hi'n brofiad hollol swreal gwisgo siwt briodas a chyflwyno'r rhaglen gyfan o'r tŷ, heb Emma wrth fy ochr i... Ond dwi'n meddwl mai hon di un o'r priodasau gorau eto!"

Priodas Pum Mil Dan Glo, nos Sul Mai 31, am 20:00 ar S4C

