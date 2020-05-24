Atebion cwis Mawr C'mon Midffîld
Dyma'r atebion i Gwis Mawr C'mon Midffîld Cymu Fyw.
Cliciwch fan hyn i weld cwestiynau'r cwis.
Rownd 1: Pentref Bryncoch
1.TIMOTHY OWEN WALLIS
2.TUDOR
3.CINDERELLA
4.ELSI
5.MISS CRAWLEY
6.(Pwynt am bob un) BELLS, JOHNNY WALKER a GLENFIDICH
7.GLYN
8.HAROLD MONK
9.MOREIA
10.LLYS ORWIG
Rownd 2: Y Gwir yn Erbyn y Byd
1.MARK HUGHES
2.GORLLEWIN YR ALMAEN
3.PHYLIP HUGHES
4.JEN
5.DAU BRY
6.OSBORNE
7.AM EI FOD WEDI MEDDWI
8.HARRI, GRAHAME, JOHN BOXAR, GERAINT WYN, GARETH, TERRY, BRYN BWRDD DWR, WILI BRINGO, NEVILLE, ARWYN PLAS, EMLYN BACH, STEPHEN, WYN THOMAS, BRIAN FAWR, MEURIG, MARK, MYFYR, DEREK
9.DRAIG GOCH
10.ALSATION
Rownd 3: Y Gwrthwynebwyr
1.REG CLARKE
2.PREGETHWR CYNORTHWYOL
3.IEUAN MORGAN
4.DU A GWYN
5.GORDON WHITHEAD
6.CAMEROON
7.JO PHILLIPS
8.FFAGANDINI
9.PLASTRWR
10.EVANS WILSON & EVANS
Rownd 4: Ychydig o bob dim...
1.DAVID HIRAETHOG
2.DYDD LLUN Y PASG
3.RACHEL
4.MILD
5.CANADA
6.BYD Y BEL
7.GYRR Y BYD EI CHERBYDAU DROSTI
8.51
9.OLWEN FOEL FAWR
10.GLAS A MELYN