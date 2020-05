Image copyright Heddlu Dyfed-Powys

Mae apêl o'r newydd am wybodaeth am ddyn o'r canolbarth sydd ar goll, chwe mis ers ei ddiflaniad.

Cafodd David Hugh Jones ei weld ddiwethaf yn gadael ei gartref yn Nhre'r Ddol, Ceredigion, ar 16 Tachwedd 2019.

Dywedodd Heddlu Dyfed-Powys bod Mr Jones, fyddai'n 55 oed ym mis Ebrill, yn hoff o gerdded yng nghefn gwlad ger ei gartref.

"Drwy weithio gyda phartneriaid mae ymchwilio manwl wedi ei gwblhau ac rydw i'n apelio ar unrhyw un all fod â gwybodaeth allai fod o gymorth i'r ymchwiliad i gysylltu gyda'r heddlu," meddai'r Arolygydd Delme Rees.

Mae modd cysylltu gyda'r heddlu ar-lein neu drwy ffonio 101.