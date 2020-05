Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Ymdrech Mair Nutting sydd bellach wedi mynd yn feiral ar y we

Mae menyw o Geredigion wnaeth gicio pêl drwy do ei thŷ bellach yn rhan o hysbyseb teledu gorsaf Sky Sports.

"Fi wedi gorfod arwyddo cytundeb a phob math o bethau," meddai Mair Nutting o Dal-y-bont.

"Dechrau'r lockdown o'dd hi. Dwi, Garmon y mab a'r gŵr nawr yn gweithio o gatre', ac un diwrnod dyma Garmon yn rhoi her i fi gicio pêl drwy ffenest to'r tŷ fel rhan o'r Home Top Bin Challenge."

Nod yr her, sydd wedi dod yn boblogaidd ar y cyfryngau cymdeithasol, yw cicio pêl-droed i le bach.

Peter Crouch yn ymateb

"Ro'dd Garmon eisoes wedi cwblhau'r gamp," ychwanegodd Mair, sy'n gweithio i UCAC.

"Ond mae fe'n chwarae pêl-droed i Bow Street a'r dasg nawr oedd cael mam, sy'n ei phumdegau hwyr, i 'neud yr un peth!

"Bore dydd Sul o'dd hi a fues i'n ymarfer drwy'r bore - 'nes i siŵr o fod drio tua 30 o weithiau ond a'th y bêl ddim mewn o gwbl, ac yn y p'nawn dyma Garmon yn dechrau ffilmio ac a'th hi mewn y trydydd gwaith.

"I gario mlaen â'r sioe dyma fi'n trio dathlu fel mae [cyn bêl-droediwr Lloegr] Peter Crouch yn 'neud - a wedyn dyma Garmon yn tago fe mewn ar y cyfryngau cymdeithasol, a chyn pen dim o'dd Peter Crouch ei hun wedi ymateb!"

Mae'r fideo o'r gic anfarwol wedi cael ei weld dros 154,000 o weithiau ac yn fuan wedi'r gamp fe wnaeth gorsaf deledu Sky Sports gysylltu â Mair Nutting i gael caniatâd i ddangos y gic.

Image copyright Mair Nutting Image caption "Fi ddim yn sporty," meddai Mair Nutting

"Fi wedi gweld yr hysbyseb a fi'n chwerthin bob tro," meddai Mair Nutting wrth Cymru Fyw.

"Mae 'na eraill wedi'i gweld hefyd a wi'n siŵr bo' nhw yn eu dyblau - fi ddim yn berson sporty a does dim lot o ddiddordeb 'da fi yn chwaraeon.

"I 'weud y gwir dyma'r llwyddiant gorau dwi wedi'i gael erioed.

"Yr unig dîm dwi'n ffan ohonynt yw tîm Bow Street - fi wedi bod yn eu gweld nhw sawl gwaith."

Codi arian at elusen

Ar hyn o bryd mae chwaraewyr a swyddogion Clwb Pêl-droed Bow Street yn ceisio seiclo, rhedeg neu gerdded pellter sy'n cyfateb i gylchedd y ddaear - 24,860 milltir - mewn 70 diwrnod, a hynny yn unol â chanllawiau ymarfer corff y llywodraeth.

Y bwriad yw rhagori ar ymdrechion Phileas Fogg yn Around the World in Eighty Days, ac ymdrech debyg gan seren Monty Python, Michael Palin.

Ond y prif nod yw codi arian fydd yn sicrhau parhad y clwb a chefnogi dwy elusen leol, sef Apêl Covid-19 GIG Hywel Dda a HAHAV - Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref Aberystwyth.

"Dwi'n trio cerdded bach bob dydd at hyn - dim lot cofiwch, rhyw filltir neu ddwy i helpu'r achos," meddai Mair Nutting.

"Ydw, dwi wedi rhoi'r gorau nawr i gicio'r bêl - gorffen ar y top, fel pob pêl-droediwr da."