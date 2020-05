Image copyright Huw Evans picture agency

Bydd rygbi yn cael "ergyd enfawr" os na fydd gemau rhyngwladol yn cael eu cynnal yn yr hydref, medd cyn-faswr Cymru Jonathan Davies.

Mae holl weithgareddau rygbi wedi cael eu hatal ers mis Mawrth oherwydd yr argyfwng coronafeirws.

Mae prif weithredwr Undeb Rygbi Cymru Martyn Phillips yn rhagweld y byddai'r undeb yn gwneud colledion o £50m os na fydd modd cynnal gemau'r hydref a Chwe Gwlad 2021.

"Os na fydd gemau yn mynd i fod yn yr hydref yna fi'n credu bydd problemau enfawr," meddai Davies.

"Bydd problemau enfawr nid dim ond i Gymru ond timau dros y byd i gyd.

"Does neb yn gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd. Does neb wedi bod trwy sefyllfa fel hyn o'r blaen."

Problemau teithio

Cafodd cynghrair y Pro14, sy'n cynnwys rhanbarthau Cymru, ei hatal ym mis Mawrth.

Gyda thimau o'r Eidal, De Affrica, Iwerddon a'r Alban hefyd yn cystadlu, nid yw Davies yn gallu gweld tymor 2019-20 yn ailddechrau oherwydd cyfyngiadau teithio.

Awgrymodd y gall rygbi yng Nghymru droi yn ôl at y clybiau am y tymor byr tra bod teithio wedi ei gyfyngu.

"Mae'n mynd i fod yn anodd iawn gyda phroblemau trafeili," meddai Davies wrth BBC Radio Cymru.

"Gyda phroblemau trafeili efallai be' sydd angen gwneud yw chwarae dim ond timau yn y wlad hon ac efallai byddai'n mynd yn ôl i'r clybiau am sbel fach.

"Gyda'r problemau trafeili mae hynny yn rhywbeth i edrych arno.

"Ond beth sydd fwya' pwysig yn awr yw gemau rhyngwladol, achos 'na lle mae'r arian yn dod."