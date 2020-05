Cymunedau'n uno i gynhyrchu sgrybs meddygol

Image copyright Jonathen Harty Image caption Mae'r actor Julian Lewis Jones (dde) wedi bod yn helpu Jonathen Harty i ddarparu feisorau

Mae dros 100 o wirfoddolwyr wedi bod yn cynhyrchu gwisgoedd 'sgrybs' meddygol ar gyfer y gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru.

Ar draws cymunedau Cymru, mae miloedd o setiau o sgrybs yn cael eu gwneud gan bobl sy'n gweithio mewn canolfannau cynhyrchu.

Yn eu plith mae grŵp o drigolion ym Mae Penrhyn, Llandudno sydd wedi bod yn cyflenwi'r offer gwarchod personol (PPE) ar gyfer gweithwyr allweddol.

Mae prosiect 'The Scrub Team' yn cael ei redeg gan Rianne Gallagher a'i phartner Conner Davies.

Maen nhw wedi bod yn troi hen ddillad gwely a llenni yn ddillad gwaith ar gyfer staff yn y GIG a chartrefi gofal, tra bod eraill wedi bod yn gwneud feisorau amddiffyn wynebau gyda pheiriant argraffu 3D.

Mae llywodraethau Cymru a'r DU wedi cael eu beirniadu am y diffyg mewn darpariaeth PPE yn ystod y pandemig.

Image copyright Nicky Turner Image caption Un o'r sgrybs lliwgar gafodd ei greu gan un o wirfoddolwyr The Scrub Team

Mae Ms Gallagher a Mr Davies wedi cymryd garej ei rieni drosodd lle maen nhw'n treulio diwrnodau 12 awr yn didoli rhoddion o ddeunydd, yn eu danfon i wirfoddolwyr gyda pheiriannau gwnïo, ac yn casglu'r PPE gorffenedig.

Dywed Ms Gallagher: "Mewn 10 diwrnod, mae wedi tyfu i'r pwynt lle rydyn ni nawr yn cydlynu gwirfoddolwyr gyda pheiriannau gwnïo mor bell i ffwrdd ag Ynys Môn, Bangor, Bae Cinmel a Threffynnon.

"Mae llawer o'r bobl hyn yn beirianwyr gwnïo proffesiynol ond maen nhw wedi colli eu swyddi ac yn wirioneddol awyddus i helpu."

Dywedodd fod bron i 400 o eitemau wedi'u cwblhau a'u dosbarthu hyd yma.

'Pobl yn eu dagrau'

Ar ochr arall Bae Penrhyn, mae Jonathen Harty a'i bartner Tracey Snelus wedi bod yn defnyddio eu hargraffydd 3D i gynhyrchu fisorau ar gyfer gweithwyr allweddol yn eu hardal.

Dywedodd Mr Harty: "Rwy'n gweithio fel ymgymerwr, felly rwy'n gweld o lygad y ffynnon pa mor desperate yw pobl yn y GIG, cartrefi gofal ac mewn mannau eraill i gael PPE.

"Does gan bawb ddim argraffydd 3D adref, felly ro'n i'n meddwl y byddwn i'n gwneud defnydd da o f'un i."

Mae Mr Harty wedi bod yn cysylltu gyda phobl sy'n gwneud yr un peth yng ngorllewin Cymru, ac wedi gallu "cyfnewid stoc sbâr".

Dywedodd fod 2,500 o fisorau wedi'u cyflenwi i gartrefi gofal, siopau lleol a grwpiau cymunedol.

"Rydyn ni wedi cael pobl yn eu dagrau ar ôl cael gafael ar PPE i'w hamddiffyn," ychwanegodd.

Image copyright Jonathen Harty Image caption Un o'r gwirfoddolwyr, Tracey Snelus yn mynd ag offer i gartref gofal ym Mangor

Dywed y Prif Weinidog, Mark Drakeford fod y gwirfoddolwyr wedi bod yn defnyddio defnydd gafodd eu darparu gan Lywodraeth Cymru.

Maen nhw hefyd wedi darparu edau, labeli gofal a maint, a'r deunyddiau pecynnu ar gyfer dosbarthu'r sgrybs.

Dywedodd Mr Drakeford fod yr "ymateb i'r ymgyrch genedlaethol yn erbyn y feirws marwol hwn wedi bod yn ysbrydoliaeth".