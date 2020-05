Dryswch am sylwadau agor ysgolion Mark Drakeford

Image copyright Getty Images

Mae undeb addysg wedi datgan dryswch yn dilyn sylwadau'r Prif Weinidog Mark Drakeford am amserlen Llywodraeth Cymru i ail-agor ysgolion.

Roedd Mr Drakeford wedi awgrymu y gallai rhai o ysgolion Cymru ail-agor i rai disgyblion yn gynnar ym mis Mehefin, wrth siarad ar raglen Andrew Marr fore dydd Sul.

Bydd trafodaethau'n cael eu cynnal yr wythnos hon i weld os oes modd llacio rhai o fesurau'r cyfyngiadau cymdeithasol, ac fe fydd galluogi mwy o blant i ddychwelyd i'r ysgol yn un opsiwn fydd yn cael ei hystyried, meddai.

Dywedodd Mr Drakeford ar y rhaglen: "Ein cyngor gan yr undebau llafur a gan yr awdurdodau addysg lleol yw y bydd angen o leiaf tair wythnos o'r pwynt pan fyddwn yn penderfynu gwneud hyn i pan fydd ysgolion yn gallu ail-agor, felly rydym yn siarad am ddechrau Mehefin."

'Angen amser paratoi'

Ond wrth siarad ar raglen Politics Wales yn ddiweddarach dydd Sul, dywedodd y Cwnsler Cyffredinol Jeremy Miles: "Nid ydym yn dweud y bydd ar ddechrau Mehefin. Rydym yn dweud fod angen amser paratoi fel y gall ysgolion ac awdurdodau addysg lleol addasu i hyn".

Image copyright Llywodraeth Cymru Image caption Roedd Mr Drakeford yn siarad ar raglen Andrew Marr fore dydd Sul

Cafodd geiriau Mr Drakeford eu dadansoddi fel awgrym o'r amserlen dan ystyriaeth gan Lywodraeth Cymru i ail-agor ysgolion yn raddol, ond dywedodd un undeb addysg nad oeddynt wedi bod yn rhan o'r drafodaeth, ac nid oedd unrhyw drafod wedi bod am ail-agor ym Mehefin.

Amheuon undeb addysg

Dywedodd undeb NAHT Cymru mewn neges ar Twitter: "Dryswch dros ail-agor ysgolion gyda'r prif weinidog yn sôn am Fehefin ar raglen Marr. I egluro, nid yw Mehefin wedi ei drafod yn ystod trafodaethau rhwng Llywodraeth Cymru a'r undebau llafur. Nid yw dyfalu am ddyddiau yn helpu.

"Mae NAHT Cymru yn cefnogi ail-agor ysgolion pan mae'r dystiolaeth feddygol a gwyddonol yn cefnogi hyn, fel ddywedodd y gweinidog addysg. Rhaid i'r proffesiwn fod wrth galon unrhyw drafodaethau - mae iechyd a lles staff a disgyblion yn hanfodol."