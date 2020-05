'Cyfnod ynysu yn gyfle i ddod i adnabod eich hun'

Image copyright Tad Dewi

Yn ôl un sydd wedi arfer byw am gyfnod mewn tawelwch llethol mae'r cyfnod clo hwn yn gyfle i adnabod yr hunan a chreu amser da i'r teulu.

Mae'r Tad Dewi, sy'n wreiddiol o Gymru, yn feudwy - sef person sy'n byw o'r neilltu mewn unigedd er mwyn ei grefydd - yn Duleek yn Sir Meath yn Iwerddon.

Dywed hefyd bod y cyfnod hwn yn un gwerthfawr iddo fe gan ei fod am y tro cyntaf ers cyrraedd Iwerddon yn gallu cael yr union beth roedd e'n chwilio amdano sef tawelwch.

"Mae'n rhyfedd ond mae o'n arbennig o werthfawr i mi fel cyfnod," meddai, "oherwydd am y tro cyntaf ers i mi ddod yma, dwi wedi cael yr hyn oeddwn i wirioneddol eisiau sef distawrwydd llethol.

"Dwi ar fy mhen fy hun drwy'r dydd i bob pwrpas. Mae 'na gyfyngiadau ar symudiadau ac mae o'n help garw."

Pan yn fachgen ifanc roedd y Tad Dewi â'i fryd ar ddilyn galwedigaeth Sant Ffransis a dywed ei fod yn llythrennol wedi derbyn gwahoddiad Crist i adael popeth.

"Mae rhai pobl," ychwanegodd, "yn cael eu galw i wneud un peth yn unig ar y ddaear, ac yn y bywyd mynachaidd pur un peth sydd i'w wneud a hynny ydi addoli, addoli, addoli.

"Dwi'n codi am 3.15 yn y bore a gydol y dydd mae gwasanaethau am 3.30, 6, 7, 9, 12, 3, 5, 7 a dwi'n mynd i'r gwely am 8.

"O ran cael cwmni pobl mae yna reddfau mynachaidd eitha dwfn yno i. Fel mynach 'dach chi eisiau y distawrwydd hollol, mae hwnna yna yn sicr - ond wedi dweud hynna mae na elfen o'r offeiriadaeth yn gwneud rhywun yn ddyn er mwyn eraill."

'Dwi'n hoffi tawelwch'

Fe dreuliodd y Tad Dewi gyfnod yn Ffrainc fel mynach rhwng 1976 ac 1986.

Mae'r Tad Dewi yn codi am 3.15 bob bore

"Roeddwn yn gaeth ac yn fud," ychwanegodd, "ac y mae hoffter o'r tawelwch yn reddfol ynof bellach.

"Mae unigedd yn digwydd nid yn unig ar lefel y corff a bod i ffwrdd oddi wrth bobl ond hefyd ar lefel yr ymennydd ond yn anffodus porth yr ymennydd ydi'r geg yma. Os ydach chi'n llefaru neu yn sgwennu… mae ynni yn mynd allan o'r galon at bobl, mae o'n newid pethau yn hollol os ydach chi'n siarad."

Wrth gael ei holi am ei gyngor i bobl yn ystod y cyfyngiadau dywed y Tad Dewi bod y cyfnod yma yn "gyfle arbennig o dda i dyfu yn y bywyd ysbrydol.

"Y broblem ydi faint fydd dyn osgoi realiti distawrwydd ac unigedd drwy fynd, er enghraifft, i wylio pob math o bethau ar y sgrin drwy'r dydd?

"Ond mae na wahaniaeth mawr, os da chi'n gwpwl - wedi priodi neu bod yna blant mae'r peth dipyn yn wahanol ond wedyn mae na bosibilrwydd o ddod i adnabod chi'ch hun a chreu amser da i'r teulu.

"Mae'r ffordd y mae pobl yn delio â'r cyfnod hwn yn bwysig iawn," ychwanegodd.

