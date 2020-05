Trwy'r Ffenest: 'Llonyddwch a heddwch mewn amser o ansicrwydd'

Mae 'Trwy'r Ffenest' yn ddarn sydd yn ceisio ysgogi ymdeimlad o lonyddwch a heddwch mewn amser o ansicrwydd. Cyfle i'r gwylwyr syllu drwy ffenest wahanol, ddychmygol tra'n gwrando ar synnau'r byd mawr sydd o'n cwmpas ond allan o'n gafael ni am y tro. Efallai bod y golygfeydd yn gyfarwydd iawn i rai ohonom ni, eraill yn ysu i gael eu gweld unwaith eto, ond rhaid cofio mai rhywbeth dros dro yw'r busnes 'trwy'r ffenest' 'ma.