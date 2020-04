Tiwtoriaid cerdd wedi'u gadael 'heb unrhyw gymorth'

Image copyright Cerdd Gwent Image caption Mae Cerdd Gwent yn dysgu disgyblion mewn pedair sir yn ne-ddwyrain Cymru

Mae grŵp o athrawon cerddoriaeth yn dweud eu bod wedi'u gadael heb unrhyw gymorth wedi i gynnig gan gyngor i'w cyflogi yn ystod yr argyfwng coronafeirws gael ei dynnu'n ôl.

Fe wnaeth Cyngor Casnewydd dro pedol ar eu penderfyniad i dalu athrawon Cerdd Gwent ar ôl i Lywodraeth y DU gyhoeddi eu cynllun i gefnogi gweithwyr hunangyflogedig.

Ond mae rhai o athrawon Cerdd Gwent yn dweud nad ydyn nhw'n gymwys ar gyfer y cynllun hwnnw.

Dywedodd Cyngor Casnewydd eu bod yn dilyn "cynllun cenedlaethol" i sicrhau tegwch i'r rheiny sy'n hunangyflogedig.

Mae'r 90 o athrawon Cerdd Gwent yn dweud bod y cyngor wedi "golchi eu dwylo" o'r gwasanaeth, sy'n darparu gwersi i tua 14,000 o blant ar draws Casnewydd, Blaenau Gwent, Sir Fynwy a Thorfaen.

'Gadael ar ôl'

Mae Hannah Jeans-Wells, sydd wedi bod yn athrawes ffidil ers 18 mlynedd, yn gweithio gyda Cerdd Gwent ond wedi bod yn hunangyflogedig ers Ionawr 2019.

Dywedodd nad yw hi'n gymwys ar gyfer cynllun y llywodraeth.

"Fe wnaeth rhai ohonom ni gymryd diswyddiad gwirfoddol mis Ionawr diwethaf, felly does gennym ni ddim y cyfrifon a'r manylion treth perthnasol," meddai.

"Mae'n teimlo fel ein bod yn cael ein gadael ar ôl heb unrhyw syniad am beth arall i'w wneud."

Image copyright Hannah Jeans-Wells Image caption Mae Hannah Jeans-Wells wedi bod yn athrawes ffidil ers 18 mlynedd

Dywedodd athrawes arall sy'n rhan o Cerdd Gwent, Niamh Ashton, ei bod hi'n gymwys i hawlio trwy gynllun y llywodraeth ond ei bod wedi gorfod dechrau gweithio mewn archfarchnad i gefnogi ei hincwm.

"Fe wnaeth y cyngor addo edrych ar ein holau ni, dim ots os ydyn ni'n staff neu'n hunangyflogedig, fe fyddwn ni'n cael ein talu'n llawn," meddai.

"Ond nawr mae'r cyngor wedi golchi eu dwylo ohonom ni a dweud nad ydyn nhw am ein talu ni.

"Mae angen i'r cyngor sylweddoli bod hyn am achosi niwed sylweddol i fywydau pobl."

Image copyright Hacker Photography Image caption Mae Niamh Ashton wedi dechrau gweithio mewn archfarchnad er mwyn cael mwy o arian

Ychwanegodd cadeirydd Ffrindiau Cerdd Gwent, Martin Davis, bod ganddo bryder am ddyfodol y sefydliad.

Dywedodd Cyngor Casnewydd bod argyfwng Covid-19 yn golygu "newid digynsail ac arolwg parhaus o'n gwaith".

Ychwanegodd llefarydd eu bod yn wreiddiol wedi cytuno i dalu tiwtoriaid hunangyflogedig Cerdd Gwent - gyda chyfanswm y gost honno'n dod i £25,000 yr wythnos - am nad oedd cyhoeddiad wedi bod am gymorth i weithwyr o'r fath gan y llywodraeth.

Ond dywedodd eu bod wedi newid eu polisi ar ôl i Lywodraeth y DU gyhoeddi ei gynllun cymorth i weithwyr hunangyflogedig, sy'n golygu bod cynllun cenedlaethol mewn lle i'r tiwtoriaid hawlio arian.