Fersiwn unigryw Cordydd a Caryl Parry Jones o "O Gymru"

Mae'r gantores Caryl Parry Jones ac aelodau o Côrdydd wedi uno i greu rhith-gôr gwladgarol.

Dros yr wythnosau diwethaf, mae corau wedi gorfod meddwl am ffyrdd newydd o ganu gyda'i gilydd.

A hithau'n 10 mlynedd ers i Jeffrey Howard greu trefniant o glasur Rhys Jones, 'O Gymru' ar gyfer Côrdydd, mae'r côr a merch Rhys, Caryl Parry Jones wedi dod ynghyd i recordio fersiwn newydd sbon.

Yn ogystal ag aelodau presennol y côr, ma' rhai cyn-aelodau wedi ymuno gan gynnwys Nia Wyn Jones sydd erbyn hyn wedi ymgartrefu yn San Francisco.

Aelod o'r côr, Elis Griffiths, sy'n gyfrifol am y gwaith sain a golygu, a band Rhys Taylor sy'n gyfrifol am yr offeryniaeth.

Gobaith y côr yw "bydd y gân yn cynnig gobaith i Gymru ac yn nodi'r wlad fel ein heulwen wrth i bawb obeithio y daw eto haul ar fryn."

Mae Caryl Parry Jones yn gantores adnabyddus ac yn wyneb a llais cyfarwydd ar S4C, Radio Cymru a Radio Wales.

Mae Cordydd yn un o gorau amlycaf Cymru, ac wedi ennill Côr yr Ŵyl yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar chwech achlysur.