Mae cystadleuwyr brwd yng nghystadlaethau llenyddol yr Eisteddfod Genedlaethol yn gwybod bod disgwyl i gyfansoddiadau llenyddol y brifwyl gyrraedd y swyddfa erbyn Ebrill y cyntaf a dyw eleni ddim yn eithriad er bod yr eisteddfod wedi cael ei gohirio.

Mewn cylchlythyr cynhwysfawr, mae swyddogion y brifwyl yn dweud "rydym wedi penderfynu casglu pob cais ynghyd a'u cadw dan glo am flwyddyn cyn eu hanfon at y beirniaid ym mis Ebrill 2021. Dyma'r ffordd orau a thecaf i weithredu.

"Ni fyddai'n deg i ni dderbyn rhagor o geisiadau ar ôl y dyddiad cau, gan fod pawb sydd eisoes wedi cystadlu wedi cadw at y terfyn amser gwreiddiol. Yr un yw'r drefn gyda'r cystadlaethau yn yr adran Celfyddydau Gweledol.

Dim cystadlaethau cyfansoddi dros y flwyddyn nesaf

"Mae hyn yn golygu na fyddwn yn cynnal cystadlaethau cyfansoddi dros y flwyddyn nesaf, ond diolch i bawb sydd wedi cystadlu eleni, a phob lwc pan fydd y broses yn ail-gychwyn ymhen y flwyddyn."

Os ydych am gystadlu mae'n rhaid postio'r cynnyrch ddydd Mawrth ar yr hwyraf ac os na allwch fynd allan o'r tŷ mae angen cysylltu â'r eisteddfod er mwyn gwneud trefniadau i anfon y cais yn ddigidol.

Mae dyddiau cau'r prif gystadlaethau rhyddiaith eisoes wedi bod a'r beirniaid wedi bod wrthi yn darllen ers yr hydref.

Carafan, Maes B, Stondin?

Mae swyddogion hefyd wedi ateb nifer o gwestiynau am y maes carafanau, maes B a stondinau. Dyma rai o'r cwestiynau a'r atebion.

Rydw i wedi archebu lle ar y maes carafanau. Beth sy'n digwydd i fy safle?

Peidiwch â phoeni, mae eich safle ar y maes carafanau'n gwbl ddiogel. Yn syml, bydd eich archeb yn cael ei symud o 2020 i 2021. Ni fydd angen i chi ail-archebu ym mis Chwefror 2021. Os nad yw hyn yn bosibl i chi ddod cysylltwch â ni drwy ebostio gwyb@eisteddfod.org.uk cyn 30 Medi 2020.

Rydw i wedi archebu stondin ac wedi talu blaendal. Beth sy'n digwydd?

Peidiwch â phoeni, mae eich stondin ar y Maes yn gwbl ddiogel, os ydych wedi talu'r blaendal neu dalu'n llawn. Yn syml, bydd eich taliad yn cael ei symud o 2020 i 2021. Ni fydd angen gwneud cais eto yn 2021. Rydym yn mawr obeithio y byddwch yn cefnogi'r Eisteddfod drwy barhau â'ch cais ar gyfer stondin, ond os nad yw hyn yn bosibl, cysylltwch â ni cyn 30 Medi 2020 am ad-daliad.

Rydw i wedi archebu tocyn ar gyfer Maes B 2020 ac wedi talu amdano. Beth sy'n mynd i ddigwydd i hyn?

Mae gennych chi nifer o opsiynau. Gallwch naill ai gyfnewid eich taliad gwreiddiol am docyn ar gyfer Maes B yng Ngheredigion yn 2021, gofyn am ad-daliad, neu gallwch gynnig y taliad fel rhodd i'r Eisteddfod yn ystod y cyfnod anodd hwn. Byddwn yn anfon gwybodaeth allan at bawb sydd wedi archebu tocyn gyda manylion pellach am bob un o'r opsiynau hyn.

Rydw i wedi cofrestru i gystadlu mewn cystadleuaeth lwyfan yng Ngheredigion. Beth sy'n digwydd?

Mae gennych chi amryw o ddewisiadau. Rydyn ni wedi ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan Eisteddfod Ceredigion hyd at 1 Mai 2021. Felly gallwch adael eich cais i mewn tan y flwyddyn nesaf, neu cysylltwch â ni wneud cais am ad-daliad o'ch ffi gofrestru drwy ebostio cystadlu@eisteddfod.org.uk erbyn 30 Medi 2020 ac ymgeisio eto ymhen y flwyddyn.

Os ydych chi wedi cofrestru i gymryd rhan mewn cystadleuaeth sydd â'r dyddiad cau eisoes wedi pasio (Actio Drama Fer, Brwydr y Bandiau a Dysgwr y Flwyddyn), peidiwch â phoeni, mae eich cais yn gwbl ddiogel. Byddwn yn dal gafael yn eich ceisiadau tan y flwyddyn nesaf, a bydd y cystadlaethau yma'n parhau ar agor tan hynny. Byddwn yn cyhoeddi manylion y dyddiadau cau newydd ar ein gwefan.

Fe fydda i mewn cwmpas oedran gwahanol y flwyddyn nesaf, beth ddylwn i wneud?

Peidiwch â phoeni. Os ydych wedi cofrestru'n barod ac yn gwybod y bydd rhaid cystadlu o fewn cwmpas oedran gwahanol y flwyddyn nesaf, cysylltwch â ni drwy ebostio cystadlu@eisteddfod.org.uk, a gallwn symud eich cais i'r gystadleuaeth gyfatebol yn y cwmpas oedran cywir.

Mae trefnwyr Eisteddfod Ceredigion hefyd yn awyddus i sicrhau bod yr holl arian a godwyd yn lleol ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn parhau i fynd tuag at yr Eisteddfod yn Nhregaron ymhen y flwyddyn.

Image copyright Elin Jones/Twitter Image caption Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020

Dywed y cylchlythyr: "Rydym yn mawr obeithio y bydd modd ail-gydio yn yr ymgyrchu wyneb yn wyneb yn fuan, ond am y tro, mae'n bwysig ein bod ni'n cymryd sylw o'r cyngor sydd wedi'i roi gan arbenigwyr meddygol a'r Llywodraeth.

"Ar hyn o bryd, mae'n bwysig ein bod ni'n canolbwyntio unrhyw gyswllt cymdeithasol ar helpu ein gilydd, ac rydym yn sicr y bydd nifer fawr o'n cefnogwyr ar lawr gwlad yn mynd ati i gefnogi a chynnig cymorth i rai sy'n fwy bregus o fewn ein cymdeithas.

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn cael ei chynnal o 31 Gorffennaf - 7 Awst 2021 yn Nhregaron ar yr un maes.