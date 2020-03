Image copyright 4X-image/Getty Images

Mae yna ragdybiaeth fod coronafeirws yn "lledu'n eang yn y gymuned" ac mae cynlluniau'n cael eu llunio ar y sail yna, yn ôl prif swyddog meddygol Cymru.

Mae'r epidemig "yn amlygu ei hun ychydig yn wahanol mewn gwahanol rannau o'r wlad," medd Dr Frank Atherton, ond does "dim rheswm i fod yn hunanfodlon" yng Nghymru am fod yr haint yn lledu'n llai cyflym na llefydd fel Llundain.

Dywedodd fod "mwyafrif helaeth o bobl, ymhell dros 80%, o gael y salwch yma, yn cael salwch ysgafn ac yn gwella".

Ychwanegodd fod swyddogion "wrthi'n edrych ar brosesau profi gweithwyr gofal iechyd" am Covid-19 a byddai'r profion hynny'n cael eu hymestyn i weithwyr eraill y sector cyhoeddus.

Mae 13 achos newydd o'r haint yn golygu fod cyfanswm yr achosion yng Nghymru bellach yn 149.

Blaenoriaeth

Yng nghynhadledd ddyddiol Llywodraeth Cymru, dywedodd Dr Frank Atherton: "Mae angen i ni gadw staff allweddol yn y gweithle ble bynnag mae hynny'n bosib.

"Rydyn ni eisoes yn gweld bod mesurau gafodd eu cyhoeddi wythnos yma yn symud pobl o'r gweithlu felly rydym wrthi'n edrych ar brosesau profi gweithwyr gofal iechyd.

"Fe gyhoeddais rywfaint o ganllawiau ddoe i'r system iechyd pwy ddylai gael blaenoriaeth o ran cael prawf i sicrhau fod staff gofal iechyd hanfodol yn gallu dychwelyd yn gyflym i'r gweithlu, ble bynnag mae hynny'n briodol.

"Rwy'n cydnabod yn llwyr, wrth i ni gynyddu'r gallu i gynnal profion yng Nghymru ac ar draws y DU, fod angen i'r broses yna fynd tu hwnt i ofal iechyd i ofal cymdeithasol yn arbennig, ac i ysgolion hefyd.

"Ond mae yna sectorau eraill - yr heddlu, y gwasanaeth tân ac achub - y mae angen i ni gadw mewn cof.

"Bydd hyn yn effeithio ar bob agwedd o'r sector cyhoeddus a thu hwnt."

Cyngor pellach i ddod

Ddydd Llun, fe gyflwynodd Llywodraeth Cymru gyngor newydd yn annog pobl i osgoi unrhyw deithiau nad sy'n gwbl angenrheidiol, a chymysgu â grwpiau mawr.

Mae'r cyngor yna'n berthnasol i'r boblogaeth gyfan, ond yn allweddol bwysig yn achos unigolion dros 70 oed, pobl â chyflyrau iechyd blaenorol a merched beichiog.

Bydd pobl â chyflyrau iechyd penodol yn cael cyngor pellach gan eu meddyg teulu neu arbenigwr cyn diwedd yr wythnos yma, yn ymwneud â hunan ynysu am hyd at 16 wythnos.

Yn ôl Dr Atherton, y gred yw bod tua 70,000 o bobl yn y categori hwnnw yng Nghymru.

Dywedodd ddydd Mercher bod mesurau sy'n atal pobl rhag mynd i lefydd fel tafarndai a chlybiau yn ôl yr arfer "yn gymesur, ar sail y wyddoniaeth, ac mae angen i bawb eu cadw mewn golwg".

"Dydy hi ddim yn briodol mwyach i bobl ymgynnull mewn grwpiau mawr," meddai.

"Fydd y mesurau yma ond yn gweithio os yw cymunedau a'r cyhoedd yn wirioneddol yn eu dilyn ac yn ymddwyn yn unol â nhw."

Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch cau ysgolion, dywedodd bod dim penderfyniad eto ond eu bod yn adolygu'r sefyllfa'n gyson."