Image caption Roedd Maria Chilvers yn arfer yfed dros 20 o ganiau y dydd

Mae dynes oedd yn arfer derbyn cwrw fel tâl am warchod wedi datblygu difrod ar ei hymennydd o achos gor-yfed alcohol.

Mae Maria Chilvers yn fam i bedwar, ac fe ddywedodd fod nifer o farwolaethau teuluol wedi ei hachosi i ddechrau gor-yfed.

Ar un cyfnod, roedd y fenyw 48 oed o Hwlffordd yn Sir Benfro yn yfed dros 20 o ganiau cwrw'r dydd.

Mae cynnydd wedi bod yn nifer y bobl sydd yn derbyn triniaeth mewn ysbytai yng Nghymru o achos effaith alcohol ar yr ymennydd - cynnydd o 20% mewn 10 mlynedd.

"Pan roeddwn i'n 14 neu 15, roeddwn i'n arfer gwarchod yn gyson a weithiau byddwn i'n cael fy nhalu gydag alcohol. Pedwar neu bum can ar y tro", meddai.

“Bydde fy chwaer a fy mam yn mynd i siopa a bydde nhw yn y dafarn am oriau.

"Wedi i fy mam-gu farw, fe ddechreuodd yr yfed waethygu hyd at nes byddwn yn deffro yn y bore a pheidio trafferth rhoi'r tegell ymlaen, byddwn i'n gafael mewn diod.

"Rwyf i wedi anghofio sawl can oedden i'n yfed mewn un dydd - dros 20 can y dydd yn hawdd".

Cymorth

Sylweddolodd Maria ei bod angen cymorth pan gafodd ei chwaer fawr ddiagnosis canser a hynny o achos gor-yfed.

Wedi dros 20 mlynedd o yfed, fe glywodd Maria ei hun fod yr holl alcohol wedi niweidio'i hymennydd.

Mae'r diagnosis yn un eang sydd yn cwmpasu nifer o effeithiau ar ddirnadaeth ymenyddol unigolyn.

"Mae'n lawer o gyflyrau gwahanol ond y prif effaith yw'r hyn sydd yn digwydd i ddirnadaeth yr ymennydd, felly eich cof, eich gallu i wneud penderfyniadau, eich meddwl haniaethol, rhain yw'r ardaloedd sy'n cael eu niweidio," meddai Dr Julia Lewis, sydd yn ymgynghorydd seiciatryddol ar gyflyrau caeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Tra bod cynnydd yn nifer y bobl sydd wedi derbyn triniaeth mewn ysbytai, nid oes ffigyrau manwl am y nifer o bobl sydd yn dioddef o achos difrod alcoholig i'r ymennydd.

Image caption Dywed Rebecca Ward mai un o'r heriau mwyaf yw deall maint y broblem.

Dangosodd astudiaeth gan Brifysgol De Cymru fod llawer o bobl oedd wedi dioddef difrod ar yr ymennydd o achos alcohol heb dderbyn diagnosis.

Dywed Rebecca Ward, sydd yn uwch ymchwilydd yn y brifysgol, fod y cyflwr yn aml iawn yn cael ei fethu, a'i gamgymryd fel problemau iechyd eraill.

"Un o'r heriau mwyaf yw deall pa mor eang yw'r broblem achos mae llawer o bobl ar hyn o bryd yn derbyn camddiagnosis neu dim diagnosis," meddai.

"Mae ymchwil o'r Alban yn awgrymu fod 12% o achosion o ddemenita cynnar wedi eu hachosi gan niwed alcoholig i'r ymennydd".

Os caiff y cyflwr ei ddarganfod yn ddigon buan yna mae modd dad-wneud y niwed, yn wahanol i ddementia.

Gall hyd at 75% o bobl sydd wedi dioddef difrod alcoholig i'r ymennydd wedi rhywfaint o gynnydd gyda'r driniaeth a'r gefnogaeth gywir.

Y gobaith yw y bydd fframwaith driniaeth newydd sydd ar fin cael ei chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru yn gwella'r ymwybyddiaeth o'r cyflwr.

Dywedodd Andrew Misell, cyfarwyddwr Wales with Alcohol Change UK, fod cyflwyno isafswm pris unedau alcohol yn gynharach yn y mis yn gam i'r cyfeiriad cywir.

"Rwyf wedi clywed gan yfwyr sydd yn yfed seidr gwyn, eu bod wedi prynu potel lai neu un botel yn llai", meddai.

"Mae'r holl dystiolaeth yn awgrymu fod cynyddu prisiau yn gostwng y defnydd."

Fe dderbyniodd Maria driniaeth mewn canolfan arbennig ger Llanharan am saith mis, ac mae hi nawr yn gobeithio symud i'w chartref ei hun yn fuan.

Dywedodd ei bod yn edrych ymlaen at ddyfodol newydd gyda'i phartner a'i pedair merch.

"Mae fy nyfodol yn un disglair, rwy'n gobeithio," meddai.

