Caradog Prichard: "Bardd mawr a nofelydd o fri"

Ar 25 Chwefror, 1980, bu farw'r bardd, nofelydd a newyddiadurwr, Caradog Prichard. Mae'n cael ei gydnabod fel un o lenorion pwysicaf Cymru, gyda'i waith yn cael ei astudio gan blant a phobl ifanc ar hyd a lled Cymru hyd heddiw.

Ond beth yw apêl gwaith Caradog Prichard deugain mlynedd wedi ei farwolaeth? Un sy'n arbenigwr ar waith a bywyd Caradog Prichard yw'r golygydd ac ieithydd, Dr. John Elwyn Hughes.

"Mae'n bosib mawrogi a chlodfori Caradog wrth edrych ar hyn a gyflawnodd."

Un Nos Ola Leuad

Un Nos Ola Leuad, wrth gwrs, yw'r darn o waith mwyaf adnabyddus gan Caradog Prichard.

"Mi gyhoeddwyd hi yn 1961 ac mi gafodd groeso arbennig dros Gymru gyfan. Ond yn Nyffryn Ogwen, roedd yna ryw 'chydig o amheuon 'ydw i yn cael fy mhortreadu yn y nofel?' gan bobl. Ond rhyw chwilfrydedd digon diniwed oedd hwnnw"

Felly pam fod y nofel yn parhau i fod mor boblogaidd? "Mi gydiodd y nofel am fod hi'n sôn am yr hyn sy'n gyfarwydd i ni gyd, sef plentyndod", meddai Elwyn. "Bachgen bach yn tyfu fyny mewn ardal wledig, ac yn cael rhyw broblemau neilltuol iddo fo - ei fam yn mynd yn orffwys. Roedd y math yna o draethu yn yr iaith lafar yn apelio, ac roedd yn dipyn o syndod i mi i ddweud y gwir oedd bod hi, er yn nhafodiaith y gogledd, yn apelio i bobl y de.

Image caption Cafodd 'Un Nos Ola Leuad' ei wobrwyo fel y 'Nofel Gymreig Orau' gan feirniaid y 'Wales Arts Review' yn 2014

Un o'r pethau sy'n a ddenodd gymaint o sylw i'r nofel oedd y ffordd yr oedd wedi ei ysgrifennu, esboniai Elwyn: "Mae ei arddull o, y ffordd oedd o'n trin y dafodiaith, naturioldeb, y traethu, deialog yn fywiog ac yn gwbl gredadwy, y cymeriadau yn rhai nodweddiadol o ardal fel Dyffryn Ogwen.

"Mae 'na sawl rheswm dros iddi apelio fel y gwnaeth hi, ac apelio yn ehangach wrth gwrs gan ei bod hi wedi cael ei throsi i oddeutu dwsin o wahanol ieithoedd drwy Ewrop, a hefyd cael ei dyfarnu'r nofel Gymraeg orau erioed."

Mae'r nofel wedi ei chyfieithu i'r Almaeneg, Daneg, Iseldireg, Pwyleg, Sbaeneg, a nifer o ieithoedd eraill. Cafodd y nofel ei throi mewn i ffilm yn gan Endaf Emlyn yn 1991, ac mae cynlluniau ar y gweill i greu opera yn ogystal.

"Yr apêl mae'n debyg ydi bod yr hyn mae'n ei drafod, bachgen bach yn tyfu a datblygu mewn ardal wledig ar naturioldeb yn dweud - mae'r pethau yna'n ddigon rhwydd i'w trosi mae'n debyg i ieithoedd eraill, ar wahân mae'n debyg i briod-ddulliau, ond mae'n siŵr bod y cyfieithwyr wedi deall bod hi ddim yn bosib cyfieithu priod-ddulliau gair am air, felly o bosib bod nhw wedi defnyddio priod-ddulliau eu hunain.

"Be sy'n fy synnu i, fydda i'n mynd a phobl, gan gynnwys disgyblion ysgol, i weld ardal Caradog Prichard, rhyw daith mewn bws sy'n para rhyw ddwy awr a hanner. Mae Dyffryn Ogwen yn gyfoeth o wahanol elfennau o ddiwylliant, hanes addysg - bob math o bethau. Ond yr hyn sy'n apelio ata i ydi bod y to ifanc, ysgolion sy'n astudio Un Nos Ola Leuad, a'r disgyblion, wedi mwynhau'r nofel a chael blas ar weld y llefydd o'r nofel. Mae'r bobl ifanc 'ma yn mwynhau Un Nos Ola Leuad o'm mhrofiad i o siarad efo nhw.

"O'n i'n siarad efo Caradog yn y 1970au ac roedd o wedi derbyn bod ei nofel yn llwyddiant."

Image caption Dr John Elwyn Hughes, a oedd yn arfer bod yn brifathro yn Ysgol Dyffryn Ogwen

Caradog y bardd

Gymaint yw llwyddiant y nofel Un Nos Ola Leuad ei bod hi'n bosib efallai anghofio'r hyn a gyflawnodd Caradog Prichard fel bardd. 22 oedd Caradog pan enillodd y Goron yn Eisteddfod Caergybi yn 1927.

"Roedd pawb yn cyfeirio ato fel awdur Un Nos Ola Leuad, yn hytrach nac at ei ddoniau a llwyddiannau fel bardd. Enillodd y Goron deirgwaith yn olynol (1927, 1928 ac 1929)- camp na chafwyd ei bath hi ar ôl hynny, er bod y rheolau wedi newid erbyn hyn mae ennill y goron deirgwaith yn olynol yn bosibilrwydd- heb ei gyflawni eto.

"Mae'n siŵr gen i fod pobl yn sylweddoli ei fod yn fardd mawr a nofelydd o fri. Roedd Caradog wrth ei fodd yn dod 'nôl i Ddyffryn Ogwen a chyfarfod neu gael hanes rhai o'r cymeriadau yr oedd o wedi portreadu yn Un Nos Ola Leuad. Felly roedd o'n falch iawn o'i gamp fyswn i'n dweud - er yn ddiymhongar wrth gwrs, doedd Caradog ddim yn un i fynd rownd yn brolio'i hun.

"O bosib bod 'na fwy o gynulleidfa i nofel nac sydd i farddoniaeth, nac sydd i farddoniaeth gaeth, nac sydd i'r farddoniaeth fel yr oedd o yn ei sgwennu. Felly mae'r gynulleidfa yn ehangach o lawer i nofel, a nofel mewn tafodiaith a'r ieithwedd yn ddealladwy a chlir - does ddim angen mynd o dan groen dim byd i chwilio am ystyron a chyfeiriadau. Er, gallwch chi wneud hynny wrth gwrs i weld gymaint o boen oedd rhai agweddau o'i fywyd ifanc iddo fo."

Mae'n anodd dyfalu sut fyddai Caradog wedi gwneud pethau'n wahanol os fysa fo'n fyw ac y llunio ei yrfa heddiw: "Fues i'n trafod rhai agweddau o'i waith o efo fo, nifer o bethau oedden ni'n drafod 'di mynd yn angof gwaethaf modd erbyn hyn.

"Ond mi roedd o'n gymeriad digon cyffredin ar ryw ystyr, ac mae'n siŵr gen i fydda fo ddim wedi newid fawr ddim o'r llwybr y dilynodd o drwy gydol ei fywyd."

Image caption Enillodd Caradog Prichard y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Caergybi yn 1927, yn Eisteddfodau Treorci yn 1928 ac yn Lerpwl yn 1929

"Mae'n siŵr gen i fydda fo ddim wedi mwynhau bod yn aelod o'r fyddin - doedd o ddim yn lawer o filwr. Ond roedd o wedi mwynhau ei hun yn India, ar wahân i pan oedd o'n gweithio i'r All Indian Radio yn Delhi Newydd. Yr hyn oedd yn ei boeni o fwya' yn fan honno oedd bod o'n cael ei wahanu am ddwy flynedd oddi wrth ei wraig, Mati a oedd yn byw ar ei phen ei hun yn Llundain.

"Trwy ei lythyrau dwi'n ei ddyfynnu yn fy nghyfrol newydd, roedd o'n bryderus iawn y gallai rhywun arall wedi rhoi llygaid arni - roedd ei genfigen o'n rhedeg trwy ei lythyrau fel llinyn arian."

Newyddiadruwr yn Llundain

Dechreuodd Caradog ei yrfa fel newyddiadurwr yng Nghaernarfon, cyn gweithio i'r Western Mail yng Nghaerdydd yn 1927. Symudodd i Lundain i weithio i'r News Chronicle a'r Daily Telegraph.

"Mi roedd o'n newyddiadurwr uchel iawn ei barch, gyda'r News Chronicle ac yna'r Telegraph, ac roedd yn cael ei ganmol yn fawr gan benaethiaid y papur. Un enghraifft oedd y cyfnod Porfumo a'r ferch Christine Keeler. Caradog oedd wedi mynd i roi adroddiad mewn achos llys yn erbyn un o'r criw yna, ac fe gafodd ychwanegiad at ei gyflog am ei adroddiad. Roedd o'n cael ei edmygu yn Llundain am y ffordd yr oedd o'n sgwennu.

"Roedd o wedi bwriadu cael gyrfa yn yr Eglwys, ond aeth o am gyfweliad, a dyna ddiwedd ei freuddwyd fel yr Esgob Caradog Prichard - cafodd o ddim ei dderbyn i goleg yr Eglwys. Roedd o'n meddwl y byd o'r ficer oedd ganddo ym Methesda - y 'person mwyaf a welodd erioed', yn ddyn mawr tal ond hefyd dyn yr oedd Caradog yn ei edmygu yn fawr. Roedd yn mynd i'r eglwys yn selog pan oedd yn byw efo'i fam ym Methesda, ac roedd wrth ei fodd yn bod yn aelod o'r côr."

Roedd Caradog Prichard yn 75 pan fu farw yn 1980. Mae wedi ei gladdu ym mynwent Eglwys Coetmor, Bethesda.

