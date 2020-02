Image copyright Bad Wolf/BBC/HBO Image caption Parc Cathays 2 fel yr ymddangosodd yn His Dark Materials

Mae cynyrchiadau teledu wedi cael eu denu i ffilmio y tu mewn i bencadlys Llywodraeth Cymru "oherwydd y bensaernïaeth drawiadol sy'n medru ymdebygu yn hawdd i Lundain".

Mae chwe chynhyrchiad wedi cael eu ffilmio y tu mewn i'r pencadlys ym Mharc Cathays, Caerdydd ers 2012.

Ymhlith y gweithiau ffuglennol a ffilmiwyd yno mae Doctor Who, Casualty a His Dark Materials.

Mae dros 2,600 o weision sifil yn gweithio yn y ganolfan.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod Sgrîn Cymru, sy'n rhan o'u tîm diwydiannau creadigol, yn helpu cynyrchiadau i gael mynediad i'r eiddo neu'r lleoliad gorau posib gan gynnwys tu mewn a thu allan i Adeiladau'r Goron ym Mharc Cathays "oherwydd y bensaernïaeth drawiadol sy'n medru ymdebygu yn hawdd i Lundain".

Image copyright ANDREW MOLYNEUX Image caption Dechreuwyd adeiladu Parc Cathays 2 ym 1975 ac fe gwblhawyd y gwaith ym 1980

Codwyd ffi o £1 ar bob cynhyrchiad gan Lywodraeth Cymru am drwydded i ffilmio ar ei safle, ac eithrio His Dark Materials a ffilmiodd mewn dau gyfnod ac felly wedi talu am ddwy drwydded.

Cafodd unrhyw gostau eraill hefyd eu hadennill, er enghraifft gwasanaethau diogelwch a gwaith cynnal a chadw ychwanegol. Daeth hyn i gyfanswm o £26,271.

Esboniodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru, "Mae'r amodau sydd ynghlwm wrth Ddeddf Corfforaeth Caerdydd a'r cyfamodau cyfyngu dilynol a osodwyd pan adeiladwyd ein swyddfeydd ym Mharc Cathays (CP1 a CP2) yn cynnwys gwaharddiad rhag ymgymryd â busnes er elw.

"Ar y sail hon mae Llywodraeth Cymru dim ond yn ceisio adennill costau o ran y ffilmio".

Image copyright ANDREW MOLYNEUX Image caption Mae Parc Cathays 1 yn adeilad rhestredig Gradd II ac fe'i adeiladwyd rhwng 1934 a 1938

Ar 31 Rhagfyr 2019 cofnodwyd bod 2,408 o aelodau staff Llywodraeth Cymru yn gweithio'n barhaol ym Mharc Cathays 2 a 203 ym Mharc Cathays 1.

Gwneir ffilmio y tu allan i oriau gwaith fel nad yw unrhyw aelodau o staff yn cael eu hamharu.

Disgrifiwyd Parc Cathays 2 yn nyddiau'r Swyddfa Gymreig, cyn datganoli, fel "symbol o lywodraeth anhygyrch, gaeedig .... biwrocratiaeth dan warchae". yng Ngwyddoniadur Cymru yr Academi Gymreig.

Yn ei gyfrol Hanes Cymru, fodd bynnag, disgrifiodd John Davies Barc Cathays fel "pencadlys ysblennydd".