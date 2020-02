Storm Dennis: Llifogydd a rhybudd coch am law trwm

Image copyright @gtfm1079 Image caption Yr afon Taf yn llifo drwy Treforest, ger Pontypridd,fore dydd Sul

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd coch am law trwm yn rhannau o'r de hyd at ganol bore dydd Sul.

Mae rhybudd coch yn golygu y gall bywydau fod mewn perygl ac mae mewn grym hyd at 11:00 mewn naw o ardaloedd gan gynnwys Nedd Port Talbot.

Dywed Cyfoeth Naturiol Cymru fod 77 rhybudd llifogydd mewn grym a dau rybudd difrifol, sydd hefyd yn golygu y gall bywydau fod mewn perygl.

Mae Heddlu Gwent wedi rhybuddio pobl ym mhentref Ynysgynwraidd ym Mynwy i adael eu cartrefi o achos llifogydd.

Yn ardal Rhondda Cynon Taf, mae Pontypridd a Ffynnon Taf wedi dioddef llifogydd gyda cheir a strydoedd dan ddŵr.

Image caption Yr olygfa ym Mhontypridd fore dydd Sul

Mae Cyngor Merthyr Tudful wedi agor canolfannau argyfwng yng nghanolfannau hamdden Merthyr ac Aberfan i'r rhai sydd wedi cael eu heffeithio gan lifogydd.

Cafodd pentrefwyr yn Nhonnau ger Castell-nedd eu cludo o'r pentref ar fysiau fore Sul.

Dywed Cyfoeth Naturiol Cymru fod perygl y gallai rhannau o Gymru gael eu "hefeithio'n sylweddol". Mae rhybuddion difrifol am lifodydd gan y corff ar gyfer afonnydd Nedd yn Aberdulais a'r Taf ym Mhontypridd.

Image caption Jack Jones yn edrych ar effaith y llifogydd yng nghanol Pontypridd

Wrth edrych ar y llifogydd yng nghanol Pontypridd ddydd Sul, dywedodd Jack Jones, sydd yn byw yn lleol ac yn gweithio yng Nghlwb y Bont nad oedd wedi gweld unrhyw beth tebyg yn ei fywyd:

"Rwy'n byw yma ers 25 o flynyddoedd a dydw i heb weld llifogydd fel hyn o'r blaen...Ro ni'n gweithio fel arfer a tua wyth o'r gloch roedd cymaint o ddŵr wedi dechrau dod i mewn i'r clwb a suddo mewn i'r bar doedd dim choice ar ôl ond cau lan a gobeithio bod popeth yn troi mas yn iawn yn y bore.

"Ond wrth gwrs dyw hyn ddim wedi digwydd. Gobeithio bod y clwb yn iawn ond mae gen i syniad bod llawer o bethau yn mynd i wastraffu mewn yn fana nawr".

Image copyright Kayleigh Smith Image caption Llifogydd yn Nantgarw

Dywed Traffig Cymru fod nifer o ffyrdd wedi eu heffeithio gan lifogydd dros nos.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybuddion coch am dywydd garw yn ardaloedd Blaenau Gwent, Pen y Bont ar Ogwr, Caerfffili, Caerdydd, merthyr Tudful, Sir Fynnwy, Nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf a Thorfaen.

Mae rhybudd oren am law trwm mewn grym hyd at 15:00 ddydd Sul i rannau helaeth o Gymru ac mae disgwyl i 40mm o law ddisgyn, gyda 120mm yn disgyn ar dir uchel.