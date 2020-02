Y Bencampwriaeth: Caerdydd 2-2 Wigan

Image copyright Huw Evans picture agency

Mae'r Adar Gleision wedi cymryd cam yn nes at safle'r gemau ail-gyfle er eu bod yn gorfod bodloni ar gêm gyfartal yn erbyn Wigan yn y Bencampwriaeth.

Seren Cymru Kieffer Moore aeth a'r ymwelwyr ar y blaen yn y munudau cyntaf, gyda Josh Murphy yn unioni'r sgôr i Gaerdydd dri munud yn ddiweddarach.

Llwyddodd Moore i gynyddu mantais y Latics ychydig cyn hanner amser gyda chic o'r smotyn, ond fe ddaeth Caerdydd yn ôl yn fuan wedyn - gydag ergyd Marlon Pack yn taro oddi ar Kal Naismith i'w rwyd ei hun.

Fe lwyddodd Caerdydd i rwydo yn ystod amser am anafiadau ond fe gafodd peniad Sean Morrison ei wrthod am fod y dyfarnwr o'r farn ei fod wedi troseddu yn erbyn gôlgeidwad Wigan, David Marshall.

Er mai dim ond pwynt fydd yr Adar Gleision yn ei hawlio am eu hymdrechion, mae'r canlyniad yn golygu eu bod bwynt yn agosach at safle'r gemau ail-gyfle - driphwynt i ffwrdd o'r chwech uchaf.